Huawei'nin iPad Air Rakibi Tableti Tanıtıldı! 144Hz Ekranı ve 10.100 mAh Pili Var

Huawei kısa bir süre önce MatePad Air 2026'yı globalde piyasaya sürdü. Markanın yeni tableti 144Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamayla karşımıza çıkıyor. İşte Huawei MatePad Air 2026 özellikleri ve fiyatı!

Huawei MatePad Air 2026 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2800 x 1840 piksel

Ekran Türü: OLED (144Hz,)

İşlemci: Kirin T93C

RAM: 8GB / 12GB

Depolama: 256GB

Ön Kamera: 12MP

Arka Kamera: 50MP

Batarya: 10.100 mAh (66W Hızlı Şarj)

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

Ses: 6 adet Huawei Sound hoparlör, çift mikrofon

Bağlantılar: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NearLink, USB-C, OTG

Sensörler: Jiroskop, Hall sensörü, yer çekimi sensörü, ortam ışığı sensörü

Huawei MatePad Air 2026 Ekran Özellikleri Neler?

Huawei MatePad Air 2026'da 12 inç boyutlarında, 2800 x 1840 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar tabletin yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. Ek olarak OLED paneli de renk canlılığı konusunda bir hayli başarılı.

Huawei MatePad Air 2026 İşlemcisi Ne?

Üründe Kirin T93C işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga ilk defa bu modelde kullanıldığından oyun performansı gibi konularda çok fazla bir detay mevcut değil. Ancak yine de Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi popüler mobil oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabileceğini söylemek mümkün.

Huawei MatePad Air 2026 Kamera Özellikleri Neler?

Huawei MatePad Air 2026'da 50 megapiksel çözünürlüklü bir arka ve 12 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer veriliyor. Tabletlerden üst düzey bir kamera performansı beklenmediğinden bu özelliklerin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu modelle birlikte basit fotoğraf çekimlerini rahat bir şekilde yapabileceksiniz.

Huawei MatePad Air 2026 Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 66W hızlarında şarj olabilen 10.100 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Söz konusu batarya kapasitesi bir tablet için fazlasıyla yeterli. Kısacası bu modeli satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağını söyleyebiliriz.

Huawei MatePad Air 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei MatePad Air 2026'nın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 849 euroluk bir fiyata sahip. Bu güncel euro kuruyla 45.660 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte Türkiye'de markanın çok sayıda tabletinin satıldığını düşündüğümüzde yeni modelin de çok kısa bir süre içerisinde ülkemize gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Air 2026'nın teknik özellikleri bence gayet başarılı. En çok hoşuma giden özellikleri yenileme hızı ve batarya kapasitesi oldu diyebilirim. Bunun dışında işlemcisiyle ilgili şu anda çok fazla bir şey bilmiyoruz. Eğer işlemcisi de iyi bir performans sunuyorsa bu modelin satın alınabileceğini söyleyebilirim.