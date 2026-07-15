Herkes Yeni Assassin's Creed'i Konuşuyor! En Çok Satan PC Oyunları Açıklandı

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok satan oyunlar listesini güncelledi. Böylece 7 Temmuz - 14 Temmuz tarihleri arasında oyuncuların en fazla ilgi gösterdiği yapımlar da belli oldu. Peki söz konusu haftada Türkiye'de en çok satan oyun hangisi oldu? İşte sıralama...

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Hangileri?

Paylaşılan verilere göre Türkiye listesinin zirvesinde Counter-Strike 2 yer alıyor. Yıllardır Steam'in en çok oynanan yapımları arasında ilk sırada bulunan oyun, geçen hafta da liderliğini korumayı başardı. En iyi FPS oyunlarından biri olarak gösterilen Counter-Strike 2, oyunculara rekabetçi ve takım odaklı bir deneyim sunmaya devam ediyor.

9 Temmuz'da piyasaya sürülen Assassin's Creed Black Flag Resynced, ilk haftasında ikinci sıraya yerleşti. Güçlü bir başlangıç yaparak oyun dünyasında gündem olan yapım, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Oyun Ubisoft'un 2013 yılında yayınladığı Assassin's Creed 4: Black Flag'in kapsamlı bir remake sürümü olarak öne çıkıyor. Başka bir deyişle modern teknolojilerle yeniden geliştirilen versiyonu.

Steam'de Dünya Genelinde En Çok Satan Oyunlar Hangileri?

Counter-Strike 2 Assassin's Creed Black Flag Resynced PUBG: BATTLEGROUNDS Palworld Dota 2 Granblue Fantasy: Relink MECCHA CHAMELEON Marvel Rivals Apex Legends Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit (Standard Edition)

Steam'in dünya geneli listesine baktığımızda zirvede yine Counter-Strike 2 yer alıyor. İkinci sırada Assassin's Creed Black Flag Resynced bulunurken, üçüncü sırayı ise PUBG: BATTLEGROUNDS alıyor. Ülkemizde de üçüncü sırada yer alan yapım, oyuncuların bir adaya inerek ekipman ve silah topladığı, rakiplerini eleyip hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığı popüler bir battle royale oyunu olarak öne çıkıyor. Bu nedenle en iyi battle royale oyunları arasında yer alıyor.

Öte yandan Palworld dördüncü sırada yer alıyor. İlk çıkış döneminde milyonlarca kopya satarak büyük ses getiren yapım, aradan geçen zamana rağmen popülerliğini korumayı sürdürüyor. Oyunda oyuncular, "Pals" adı verilen yaratıklarla birlikte savaşıyor, tarım yapıyor ve çeşitli yapılar inşa ediyor. Açık dünya sandbox yapısıyla dikkat çeken oyun, farklı oynanış mekaniklerini bir araya getiriyor.

Editörün Yorumu

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde Counter-Strike 2'nin zirvede yer almasına çok şaşırmadım. Sonuçta oyun uzun yıllardır sadık bir oyuncu kitlesine sahip ve bu kitleye sürekli yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Öte yandan Assassin's Creed Black Flag Resynced de korsan temalı gizlilik oynanışıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor.