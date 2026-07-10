Japon Usulü Renault Duster: Nissan Tekton

Renault-Nissan ortaklığının son meyvesi Nissan Tekton oldu. Hindistan'da tanıtılan yeni SUV model, Nissan'ın 'Tek Araba, Tek Dünya' hamlesinin önemli oyuncularından birisi olacak. Uygun fiyatı ile öne çıkmasını beklenen SUV, Orta Doğu ve ve Afrika'da yaklaşık 50 farklı pazarda satışa sunulacak.

Nissan Tekton'un Tasarımı Nasıl?

Renault Duster ile platform kardeşi olan Tekton, tasarım anlamında özellikle ön bölümde bu modelden ayrılıyor. Tekton ön bölümde ağabeyi Patrol'den izler taşıyor. Geniş bir ön ızgara ve 'L' formlu farlara sahip olan model, bu bölümde neredeyse Duster'dan tamamen farklı bir çizgiye sahip. Kaput üzerinde kocaman bir 'TEKTON' yazısına ev sahipliği yapan araç ön tamponundaki korumalıklar ile SUV karaterini ortaya koyuyor.

Yan tarafa göz attığımızda ise yavaş yavaş Duster'ın etkilerini görmeye başlıyoruz. Nissan Tekton, plastik kaplı çamurlukları ve C sütunundan itibaren yükselmeye başlayan pencere çizgisi ile Fransız kardeşi ile aynı fabrikadan çıktığını daha fazla gizleyemiyor. Arka bölümde ise Duster'ın 'Y' formlu stop lambalarının içi doldurulmuş ve LED bir şerit ile birbirine bağlanmış.

Nissan Tekton Nasıl Bir İç Mekana Sahip?

İç mekana geçtiğimizde de tanıdık bir görüntü bizleri karşılıyor. Duster'dan hatırladığımız 10,1 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı, dijital göstege paneli ve direksiyon Tekton'a aynen taşınmış. Yeni modelde iç mekandaki değişiklik olarak ise direksiyon simidi üzerindeki Nissan logosunu ve farklı renklerdeki çift tonlu döşemeleri sayabiliriz.

Nissan, diğer yandan yeni SUV modelinde bolca donanıma yer vermiş. Yeni model; adaptif hız sabitleyici, panoramik açılır tavan, havalandırmalı ön koltuklar, çift bölgeli klimanın yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemi ile satın alınabiliyor. Yeni modelde ayrıca bolca saklama alanı da yer alıyor.

Nissan Tekton Güvenli Mi?

Nissan, güvenlik teknolojileri konusunda da iddialı. Yeni Tekton standart olarak 6 hava yastığı, Seviye 2 otonom sürüş teknolojileri, 360 derece çevre görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi ile sunuluyor. Euro NCAP testlerinden aldığı 3 yıldızla tartışma yaratan Renault Duster'ın aksine Nissan Tekton uluslararası çarpışma testlerinde en yüksek puanı hedefliyor. Tekton BHARAT NCAP testlerinden ise 5 yıldız almayı başardı.

Nissan Tekton Hangi Motor Seçenekleri İle Sunulacak?

Renault-Nissan ortaklığının CMF-B platformu üzerinde yükselen Tekton, oldukça tanıdık olduğumuz 1,0 litrelik 3 silindirli ve 1,3 litrelik litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motorlara ev sahipliği yapacak. Yeni model giriş seviyesinde 100 beygir güç ve 166 Nm tork değerlerine sahip 1,0 litrelik motorla sunulacak. 3 silindirli motor gücünü 6 ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere iletiyor.

Üst seviyede ise Tekton'da 163 beygir güç ve 280 Nm tork değerlerine sahip 1.3 TCe motora sahip olacak. Bu versiyon ise 6 ileri manuel ya da 6 ileri çift kavrama DCT şanzımanla gücünü yere aktaracak. Nissan'ın yeni modelinde yerden yüksek yapısına rağmen dört tekerlekten çekiş seçeneği sunulmuyor.

Nissan Tekton'un Fiyatı Ne Olacak?

Nissan Tekton piyasaya oldukça hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Japon üretici yeni modelini, Hindistan'da giriş seviyesinde 1 milyon 49 bin rupi'den satışa çıkardı. Bu da ülkemizde yaklaşık olarak 517 bin TL'ye karşılık geliyor. Aracın 1.3 TCe motorlu ve üst donanım paketine sahip versiyonu ise 1 milyon 649 bin rupiden alıcı buluyor. Bu miktarın TL karşılığı ise yaklaşık olarak 812 bin 400 olarak karşımıza çıkıyor.

Nissan Tekton Ülkemizde Satışa Sunulacak Mı?

Nissan, yeni SUV modelini ilk etapta Hindistan'da satışa çıkardı. Japon üretici daha sonra ise Orta Doğu ve Afrika'da yaklaşık olarak 50 ülkede Tekton modelini satışa sunacak. Nissan Tekton'un hâlihazırda ülkemizde satışta olan Renault Duster'ın karşısına çıkarılması ise beklenmiyor. Ancak SUV model bu agresif fiyatı ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi görecektir.

Editörün Yorumu

Nissan, Tekton modeli ile Renault Duster'ı alıp daha güvenli hâle getirmiş gibi görünüyor. Bharat NCAP sonuçlarının güvenilirliği tartışılır olsa da Japon üreticinin uluslararası güvenlik testlerinden de en yüksek puanı hedeflemesi Tekton için oldukça olumlu. Renault Duster'ın Euro NCAP'te 3 yıldızda kaldığı ortamda Nissan'ın Tekton olası 5 yıldızı modeli öne çıkaracaktır.

Yeni modelin uygun fiyatı da bir diğer olumlu tarafı. Hindistan'da 812 bin TL'ye sunulan modelin aynı platformu paylaşan kardeşi Duster'ın fiyatının 2 milyon TL olması ise ülkemizdeki yüksek ÖTV oranlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı modeli neredeyse 1,5 katına satın almak gerçekten üzücü.