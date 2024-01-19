OnePlus Watch 2’nin Piyasaya Sürüleceği Tarih Sızdırıldı!

Tanınan teknoloji uzmanlarından Max Jambor’un söylentilerine göre bir sonraki OnePlus imzalı akıllı saat modeli olacak olan OnePlus Watch 2’nin çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.

X'teki (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan bir gönderiye göre, OnePlus Watch 2 Şubat ayı sonlarında Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) kapsamında piyasaya sürülecek.

OnePlus’un bu akıllı saat modeli ilk saatin sahip olmadığı Wear OS yükseltmeyle birlikte gelecek.

OnePlus Yeni Saatin’de Google’ın Wear OS Sistemini Kullanacak

İlk OnePlus Watch birçok açıdan yetersiz bir saat olarak karşılandı, ancak en büyük yanlış adım Google'ın Wear OS yerine kendi işletim sistemini kullanma kararıydı.

Wear OS'un sorunları olsa da Google'ın hizmetleri ve uygulama mağazası için destekle birlikte gelen, üzerine inşa edilecek güçlü bir saat platformdur.

OnePlus'ın işletim sistemi, zaten var olanın üzerine inşa edilmediği için sıfırdan başlamak zorunda kaldı.

Bu da akıllı saati, uygulamaların lüks ve kullanıcı dostu olmanın boş bir hayal olduğu giyilebilir cihazların ilk günlerine sürükledi.

Jambor'un açıklamasına inanılacak olursa, OnePlus bu sefer dersini aldı ve Şubat ayının sonlarında çok daha gelişmiş bir akıllı saat gösterecek.

OnePlus Akıllı Saat Tarafında Uzun Zamandır Gündeme Gelmiyordu

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana uzun süredir yeni bir OnePlus akıllı saatini haberini ilk kez duyuyoruz.

Bu sızıntılara göre OnePlus Watch 2, Casio'nun G-Shock saatlerini hatırlatan düzleştirilmiş sağ kenarı ve yuvarlak kadranıyla kendi görsel yeteneğini ve farklı tasarımını daha da belirginleştirecek.

Aynı söylentiler saatin Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemci kullanacağına da işaret ederek ikinci saati ilk OnePlus Watch'tan daha güçlü bir giyilebilir cihaz haline getiriyor.

Ayrıca 1,43 inç OLED ekrandan da bahsediliyordu, ancak tüm bu sızıntıların test aşamasındaki bir prototipe dayandığını hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle tüm ayrıntıların şimdilik iddia olarak ele almamız gerekiyor.

Bu sızıntıların ne kadar doğru olduğunu öğrenmek için fazla zamanımız yok çünkü “Mobil Dünya Kongresi” çok uzakta değil.

MWC 2024 her zaman olduğu gibi Barselona'da gerçekleşecek ve 26 Şubat tarihinde başlayıp 29 Şubat'a kadar sürecek.

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