OnePlus, Kendi Yapay Zekasını Kullanıma Sunuyor: Hangi Telefonlara Gelecek?

OnePlus yaratıcı yapay zeka dünyasına adım atıyor ve "AI Eraser" özelliği ile geliştirdiği cihazlarını piyasaya sürüyor.

Yapay zeka, son zamanlarda akıllı telefonlarda en çok konuşulan özelliklerden biri olurken OnePlus yapay zeka teknolojisine odaklanmadı.

Şimdi ise OnePlus, "AI Eraser"ın bu aydan itibaren 12 ve 12R de dahil olmak üzere belirli OnePlus cihazlarına geleceğini duyurdu.

AI Eraser Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Bu özellik, bir fotoğraftaki öğeleri kaldırırken boşlukları doldurmak için Google'ın Magic Eraser'ına benzer şekilde üretken yapay zekayı kullanacak ve sadece OnePlus Photos galeri uygulamasında görünecek.

OnePlus, bu özellikle ile ilgili şu detayları aktarıyor:

Yapay zekanın gücünden ve bir dizi gelişmiş algoritmadan yararlanan AI Eraser, kullanıcıların fotoğraf galerisindeki görüntülerdeki istenmeyen nesneleri zahmetsizce seçip kaldırmasına olanak tanıyor. Kullanıcı görüntüdeki yayalar, çöpler veya kusurlar gibi belirli nesneleri vurguladıktan sonra, altta yatan yapay zeka seçilen alanı analiz ederek görüntünün genel stiline uyum sağlarken çevredeki ortama kusursuz bir şekilde uyum sağlayan yedek bir arka planı otomatik olarak oluşturuyor.

OnePlus, bu özelliğin aşağıdaki cihazlarda kullanılabileceğini söylüyor:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Açık

OnePlus 11

OnePlus Kuzey CE 4

Ayrıca OnePlus, bu yıl içinde "daha fazla AI özelliği sunmayı" planladığını ekliyor. Ancak planlanan özelliklerle ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor.