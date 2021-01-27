Online Büyü İstismarı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Online büyü istismarı sosyal medyada gündeme oturdu. Kendilerini medyum, hoca olarak tanıtarak vatandaşlara büyü hazırlayan kişiler pes dedirtti. İnsanların duygularını istismar eden dolandırıcılar, koronavirüs bulaşmasını önleyici büyü hazırladıklarını da öne sürdü. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Online Büyü İstismarı Pes Dedirtti

Ülkemizdeki bazı kötü niyetli kişiler, sosyal medya platformlarında kendilerini medyum, hoca olarak tanıtarak insanların sorunlarını çözdüklerini iddia ediyor. Dolandırıcılar, “48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme”, “aşık etme” ve “küsleri barıştırma” gibi büyüler hazırladıklarını öne sürerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. İnsanların duygularını istismar eden bu kişiler tarafından yapılan bir paylaşımda “Aşık etme işlemi helal şekilde yapılır. Bu tılsım 7 ile 21 gün içerisinde tesir sağlar. Kişilere hiçbir zararı yoktur. Aksine mutlu, huzurlu, kaliteli bir hayat sunar. Ömür boyu devam eden birlikteliğin anahtarıdır” ifadesi yer aldı.

DHA muhabiri, kendilerini hoca, medyum gibi tanıtan kişileri müşteri gibi telefon ile aradı. Dolandırıcılar tarafından söylenen sözler ise pes dedirtti. Kendisini medyum olarak tanıtan bir kişi, muhabire 1000 TL karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.

Sosyal medyada insanların sorunlarına çözüm bulduğunu iddia eden bir kişi, DHA muhabiri tarafından “Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz” şeklinde sorulan soruya "Tabii ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider” ifadeleri ile cevap verdi ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kardeşim sana 600 (ücret) de olur. Malzemecinin hesap numarasını vereyim yolla hemen. Bu büyü seni bir ömür, hatta bir asır boyunca koronavirüs ve diğer hastalıklardan arındırır. Parayı şimdi yatırabilir misin?”

Sözde medyum, muhabir tarafından “Nişanlımla ayrıldık, barışmak istiyorum. Aslında bu işlere pek inanmam ama çaresiz kaldım” söylenen sözler üzerine “İnanmam derken, bu işleri küçümsüyor musun” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu vesileyle birçok kişi evlendirdik. Tamamen her şeyle biz ilgileniyoruz. Doğru yere adım attınız. Biz size büyüyü kargoyla gönderiyoruz. Eve saklamanıza gerek yok. Bir kısmını toprağa, birazını mezara, birazını ise ateşle yakarak işlem yapıyorsunuz. Banka havalesi yoluyla ya da Antalya’daki yerimize gelerek yüz yüze ödeme yapabilirsiniz. Nişanlınızın, kendinizin, annelerinizin isimlerini yollamanız yeterli.”

Bu tür iddiaların, açıklamaların İslam dini ile herhangi bir bağlantısının olamayacağını söyleyen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. İsmail Şık, “Bu kişiler insanların inançlarını istismar ediyorlar. Problemleri bu şekilde çözeceklerini söyleyerek onları maddi ve manevi hezeyana uğratıyorlar. Halkımızdan isteğimiz bu tür kişilere itibar etmemeleridir. Herhangi bir sıkıntılarında ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri onların hizmetindedir. Unutmamak gerekir ki büyü ve benzeri şeylerle sorun çözülmez. En güzel çözüm insanın Allah’a sığınıp dua etmesidir” ifadelerini kullandı.