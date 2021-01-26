Facebook Gizlilik İhlali Yüzünden Başbakanın Paylaşımını Kaldırdı

Sosyal medya devi Facebook gizlilik ihlali gerekçesi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun paylaşımını sosyal medya platformundan kaldırma ve onunla bağlantılı bir sohbet botunu geçici olarak askıya alma kararı aldı. Şirket söz konusu uygulamanın hemen arkasından sosyal medya platformunun tıbbi bilgi talep etmek amacıyla kullanamayacağını ifade etti.

İsrail Başbakanına Facebook Gizlilik İhlali Yaptırımı!

Facebook, pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun bir gönderisini sildi ve sosyal medya platformunun gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesini göstererek resmi hesabına bağlı bir sohbet botunu (chatbot) bir haftalığına askıya aldığını söyledi.

Facebook tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre paylaşımın kaldırıldığı resmi hesapla bağlantılı bir sohbet botu takipçilerine özel mesajlar gönderdi ve 60 yaşın üzerinde olup henüz koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşıların uygulanmadığı vatandaşlardan kişisel bilgilerini talep etti. Sohbet botu aracılığıyla bulunulan talebin bir benzeri de resmi hesabın paylaşımında yer aldı.

Şirket, konu ile ilgili olarak uygulamış olduğu yaptırımların ardından gizlilik politikasına aykırı olduğundan ötürü insanların tıbbi bilgilerini paylaşan veya talep eden içeriklere izin vermediğini belirtti.

Facebook’un kararının ve yaptırımının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Likud partisinden açıklama geldi. Parti, sosyal medyadaki paylaşımların ve sohbet botu tarafından gün yüzüne çıkarılan taleplerin Başbakan Netanyahu’nun her İsrail vatandaşının aşı sayesinde hayatlarını kurtarmak istediğini ve 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarını aşı olmaya teşvik etmek ile alakalı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın devamında ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve dünyada koronavirüsten kurtulan ilk ülke olmak için herkesi aşı olmaya davet edildiği ifade edildi.

Netanyahu’nun sohbet botunun Facebook tarafından askıya alınmasına ilk kez rastlanılmıyor. Facebook, Eylül 2019 seçimlerinde de Netanyahu’nun sohbet botunu geçici bir süreliğine askıya almıştı. Bir Facebook temsilcisi, seçimlerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki seçim yetkilileri ile birlikte çalıştığını söylemişti.

Sosyal medya devinin yakın bir zamanda uyguladığı ve dünyanın dikkatini çektiği başka bir yaptırım, Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı olan Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak yasaklaması olmuştu.