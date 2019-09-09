Online Oyun Pazarı 150 Milyar Dolar Seviyesinde

Günümüz dünyasında büyük bir pazar hacmine ulaşan online oyun sektörü, ticari hacmiyle 2,5 milyar insana hizmet sağlıyor. Bu hizmet sonucunda 150 milyar dolarlık bir genişliğe ulaşan pazarın ülke ekonomilerindeki önemi tartışılıyor.

Özellikle ülkemizde olmak üzere dünyanın birçok noktasında gençlerin büyük katkı sağladığı online oyun sektörü, League of Legends (LOL)", "Overwatch" ve "PUBG" gibi yapımlar sayesinde değerlenmeye başladı. Ayrıca Zula tarzı yerli yapımların da önemli bir yere sahip olduğu gözlerden kaçmıyor.

Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli yaptığı açıklamalarda, her yıl yüzde 10'dan daha fazla büyüyen tek pazarın oyun etrafında şekillendiğini aktardı. Kendirli'ye göre GameX gibi yerli oyun fuarlarının desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de tekil olarak yaklaşık 35 milyon oyuncu bulunuyor.

E-Spor Yeni Bir Pazar Oluşturdu

Ayrıca e-spor pazarının da her geçen dönemde büyüdüğünü ifade eden Kendirli, "Ekosistemde e-spor arenaları açılmaya başlandı. İşletmeler de kendi içinde öğrenerek, profesyonelleşecek. E-spor pazarı için 1-2 milyar dolarlık hacimden konuşuluyor ama günden güne yatırımcı iştahı artıyor" şeklinde konuştu.

Oyun Bağımlılığına Dikkat Edilmeli

Oyun bağımlılığı konusunda gençlere ve ebeveynlere uyarılarda bulunan OYUNDER Başkanı, alınan ekipmanların ve yazılımların uyarılarının kontrol edilmesini öneriyor:

"Aldığınız, telefonunuza yüklediğiniz ya da konsol için satın aldığınız oyunların arka tarafında hangi yaşlar için uygun olduğu yazıyor. Çoğu kez çocuğa oyun alırken bunlara bakılmıyor. Aslında oyun endüstrisi otoregülasyonu yapıyor. Oyun içinde şiddet, cinsellik ya da başka ögeleri buralara yazıyor"