Yetişkin İçerik Platformu OnlyFans Türkiye’de Erişime Kapatıldı!

Onlyfans Nedir ?

OnlyFans, genellikle yetişkin içeriği sunan kişilerin aboneliklerine açık olduğu bir çevrimiçi platformdur. Bu platformda içerik oluşturucular, belirli bir ücret karşılığında özel içeriklerini abonelerine sunarlar. OnlyFans, 2016 yılında kuruldu ve ilk zamanlarda sadece yetişkin içeriği üreten kullanıcılara yönelikti. Ancak sonradan farklı türde içerikler sunan kullanıcılar da platformda faaliyet göstermeye başladılar.

Kapanma Kararı Nasıl Geldi ?

Londra merkezli OnlyFans adlı sosyal medya platformu, Türkiye'de erişime kapatıldı. OnlyFans içerik üreticilerinin son günlerde yaptığı bazı paylaşımlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu ve Cimer'e şikayet kampanyası başlatıldı. Daha sonrasında akşam saatlerinde ise site erişime kapatıldı.

CİMER'e Sunulan Şikayet Metninin Tam Hali

“Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000’ın üstünde gelir elde etmektedir.

Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.

Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.

Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim.”