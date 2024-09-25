ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha popülerleşiyor. Günümüzde pek çoğumuz bu sohbet botlarını iş, okul ve hatta özel hayat için bile kullanıyoruz. Ancak niraz farkında olmadan biraz da sisteme güvenerek bu AI dil modellerine oldukça kritik bilgiler veriyoruz.

Peki ya söz konusu yapay zeka servisleri düşündüğümüz kadar güvenilir değilse, o zaman ne olacak? ChatGPT'nin sistemlerindeki bir açık neredeyse bu sorunun cevabını öğrenmemize yol açacaktı. Kullanıcıların ChatGPT'ye verdiği bilgilerin sızmasını sağlayan bu açık, son dakikada giderildi. İşte detaylar!

Hackerlar, ChatGPT'ye Yanlış Anılar Ekleyerek Kullanıcı Bilgilerini Çalmayı Başardı

Dijital verilerin güvenliği oldukça önemli. Söz konusu kişisel ve kurumsal tüm bilgilerinizi paylaştığınız ChatGPT ise çok daha önemli. Bu nedenle araştırmacı Johann Rehberger, bir süredir OpenAI sistemlerinin dayanıklılığını sınıyordu. Ne yazık ki Rehberger, çok geçmeden önemli bir açık buldu.

Buna göre kullanıcılar, dilerlerse ChatGPT'nin hafızasına yanlış "anılar" yerleştirebiliyordu. Bu anılar doğrultusunda hareket eden yapay zeka, bir şekilde diğer kullanıcılara ait bilgileri saldırgan görevini üstlenen Rehberger kontrolündeki bir sunucuya gönderiyor. Söz konusu bilgiler arasında ise sohbet geçmişi yer alıyor.

Elbette ki niyeti olan Johann Rehberger elindeki bulguları ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a iletti. Ancak bir türlü şirketin dikkatini çekemeyen Rehberger, bir ay sonra benzer bir yöntemle bazı kullanıcılara ait zararsız bilgileri kendi sunucusuna aktardı. Elbette ki bu hamle OpenAI'ın konuya önem vermesini sağladı.

OpenAI açığı bir nebze de olsa giderdi. Ancak bu durum bir şeyi yeniden gözler önüne serdi. Yapay zeka da yeryüzündeki herhangi bir sistem kadar tehlikelere açık. Bu nedenle kullanıcıların kişisel ve kurumsal özel bilgileri bu teknoloji ile paylaşmaması gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka teknolojilerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz? ChatGPT ve türevlerine açığa çıkmasını istemeyeceğiniz bilgiler verdiniz mi? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.