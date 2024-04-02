OpenAI'dan Yeni ChatGPT Kararı: Herkesi İlgilendiren Önemli Bir Adım Atıldı!

Bugüne kadar herkesin en azından bir kere kullandığı ve birçoğumuzun da en sık kullandığı yapay zeka sohbet botu ChatGPT için OpenAI yeni bir karara vardı.

Normalde ücretli ve ücretsiz olarak iki farklı şekilde de kullanıma açık olan ChatGPT, artık daha fazla insana ve kullanıcıya erişebilebilecek. Şirket aynı zamanda bu yeni kararı kendi lehine de kullanmayı düşünüyor.

Şirketin açıkladığına göre ChatGPT güncel olarak 185 ülkede kullanılıyor ve haftalık olarak 100 milyondan fazla kişinin de sohbet botunu aktif olarak kullandığı söyleniyor. Dün alınan yeni karar ve hamleyle bu sayının ilerleyen günlerde çok daha fazla olabileceğini söylemek mümkün.

ChatGPT'yi Artık Herkes Kullanabilecek

OpenAI, ChatGPT'yi kullanıcıların hesap oluşturarak ücretsiz bir şekilde kullanabilmesine imkan tanıyordu. Ancak şimdi, alınan yeni kararla birlikte artık bu yapay zeka sohbet botunu kullanmak için hesap oluşturmaya gerek bile kalmayacak.

Kullanıcılar doğrudan siteye giriş yaptıktan sonra giriş yapmak için herhangi bir şekilde üye bilgileri girmeden direkt olarak ChatGPT'ye prompt yazmaya başlayabiliyor. Şirket, yaptıkları bu hamlenin "insanların yapay zekanın faydalarından yararlanabilmesi için ChatGPT gibi araçları geniş çapta kullanılabilir hale getirme" yönünde olduğunu söylüyor.

Tabii bununla birlikte kullanıcıların hesap oluşturma veya GPT-4'e erişmek için abone olmalarına da önayak olabileceğini de düşünüyor. Kademeli olarak sunulan bu özelliği şu an kullanamıyorsanız, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Çünkü muhtemelen bu özelliğin aktif edilmesi bölge bölge yapılıyor.