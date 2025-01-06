OpenAI, Aylık 200 Dolara Satılan ChatGPT Pro’dan Zarar Ettiğini Açıkladı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, bir süre önce düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'de 7.999 TL'ye (200 dolar) sunulan yeni GPT Pro aboneliğini duyurdu. Söz konusu planın şirketin içerisinde bulunduğu finansal çıkmazı çözmesi bekleniyordu. Ancak şirketin CEO'su Sam Altman ChatGPT Pro'dan para kazanmadıklarını hatta zarar ettiklerini açıkladı.

OpenAI ChatGPT Pro’dan Zarar Ediyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, x üzerinden yaptığı açıklamada 200 dolar fiyat etiketine sahip ChatGPT Pro'dan zarar ettiklerini açıkladı. Aboneliğin fiyatını bizzat belirlediğini söyleyen Altman, bu plandan para kazanmayı umduklarını ama insanlar çok fazla kulandıkları için aksine zarar ettiklerini duyurdu.

Bilmeyenler için ChatGPT Pro, şirketin gelişmiş o1 “akıl yürütme” modeliyle birlikte o1 Pro modunu ve Sora gibi başka araçlara sınırsız erişim sunuyor. Her ne kadar çoğu kullanıcı bu planı pahalı ve gereksiz bulsa da profesyonel ihtiyaçlara çözüm sunduğu ortada. Bu durum böyle devam ederse zam gelmesi ise kaçınılmaz.

Zam konusu belirsizliğini sürdürürken, OpenAI'ın içerisinde bulunduğu finansal çıkmaz ise devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20 milyar dolar fon toplayan şirket, buna rağmen henüz kar edebilmiş değil. Henüz emekleme aşamasında olan bu teknoloji her aşamasıyla inanılmaz masraflı.

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ChatGPT’nin daha önce günde yaklaşık 700 bin dolara mal olduğu açıklanmıştı. Üstelik bu SORA ve diğer modeller tanıtılmadan önceydi. Yeni abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı ise şimdilik bilinmiyor.