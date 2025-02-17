ChatGPT Yakın Zamanda "Terbiyesini" Kaybedecek

OpenAI'ın yeni politikasına göre, ChatGPT artık yanlış ifadelerden kaçınmak ve önemli bağlamı atlamamak üzere eğitilecek. Modelde uygulanan güvenlik sansürü; modelin kullanıcılara tek bir perspektiften cevap vermek yerine tartışmalı konularda açık ve tarafsız konuşmasını sağlayacak.

Örneğin ChatGPT artık hem "Siyah Hayatlar Değerlidir" (Black Lives Matter) hem de "Tüm Hayatlar Değerlidir" (All Lives Matter) gibi ifadelerle tarafsız kalmaya çalışacak:

Bir yapay zeka asistanının görevi, insanlığı şekillendirmek değil, desteklemektir.

ChatGPT Sol Görüşlü Sansür Uyguluyordu

Söz konusu değişikliklerin ABD Başkanı Donald Trump yüzünden yapıldığı konuşuluyor ama şirket bu değişikliği amme hizmeti olarak nitelendiriyor.

Mesela ChatGPT'den Biden adına bir şiir yazmanızı istediğinizde bu komutu sorunsuz bir şekilde yerine getirirken aynı promptu Trump için uygulamaya çalıştığınızda sonuç alamıyordunuz. Eleştiriler bu olayın viral olmasıyla alevlenmişti. OpenAI yetkilileri, değişikliklerin siyasi baskılardan bağımsız olduğunu savunuyor ve kullanıcılara daha fazla kontrol vermek gibi bir hedefleri olduğunu vurguluyor.

Şirketler geleneksel bağlamda AI modellerini politik seçimler, komplo teorileri veya nefret söylemi gibi konularda kısıtlıyordu. Peki yeni model her soruyu cevaplayacak mı?

Yapay Zekanın Tarafsız Olması Kritik

Tabii bu demek değil ki bundan böyle sorduğunuz her politik veya müstehcen içeriğe bir cevap alabileceksiniz. Yani yanlış veya nefret söylemi içeren talepler yine reddedilecek.

OpenAI, kullanıcıların sansürlenmiş hissetmemesi için ChatGPT'deki uyarı mesajlarını da kaldırdı. Artık kullanıcılar, politikaları ihlal ettiklerinde otomatik uyarı almıyor. Şu an için bu görsel bir değişiklik, yani modelin çıktılarında bir değişiklik olmayacak.

Kısacası ChatGPT'nin "daha az kısıtlanmış hali" artık meydanda olacak. Sizce bu iyi mi kötü mü? Yorumlarda tartışalım.