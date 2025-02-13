OpenAI CEO'su Sam Altman: ChatGPT'yi Biraz Mahvettik Ama Düzelteceğiz

X (eski Twitter) platformunda açıklama yapan OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'ın yakında çıkacak GPT-5 sürümünün o3 akıl yürütme modeliyle geleceğini ve ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını duyurdu.

İlaveten ChatGPT'nin kullanımını daha kolay hale getirmek istediklerini belirtti:

Yapay zekanın sizin için 'sadece çalışmasını' istiyoruz. Model seçeneklerimizin ve ürün yelpazemizin ne kadar karmaşık hale geldiğini farkındayız. Model seçici menüsünü sizler kadar biz de sevmiyoruz ve bunu tekrar büyüleyici, birleşik bir zeka deneyimine dönüştürmek istiyoruz.

Şu an ChatGPT kullananlar, belirli bir modeli seçmek istediklerinde sohbet penceresindeki model seçici menüsünü kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle Plus veya Pro planında olanlar için bu menü, farklı modeller ve zeka seviyeleriyle iyice karmaşık hale gelebiliyor. Ayda 200 dolar para veren kullanıcılar verdikleri paraya rağmen böyle ufak tefek problemlerin önlerine çıkmasından hoşnut değiller.

GPT-4.5 ve GPT-5 Ne Zaman Çıkacak?

Altman'ın açıklamalarına göre modellerde ciddi değişiklikler yapılacak ve bunun yanı sıra yeni modellere de ağırlık verilecek.

Örneğin GPT-4.5, "zincirleme düşünce" yeteneği olmayan son model olacak. Bundan sonraki tüm modeller, problemleri küçük parçalara ayırarak daha mantıklı çözümler üretebilecek. GPT-4.5'in ardından, OpenAI'ın önceliği o-serisi ve GPT-serisi modelleri tek bir çatı altında birleştirmek olacak. Yeni sistemle beraber araçlar arasında otomatik geçiş yapabilecek, ne zaman detaylı düşünmesi gerektiğini belirleyebilecek, çok daha geniş görevleri yerine getirmesini sağlayabileceksiniz.

GPT-5 geldiğinde, OpenAI'ın en son teknolojilerini bir araya getiren bir sistem olacak. Bu sistemde yeni duyurulan Derin Araştırma (Deep Research) özelliği de yer alacak.

OpenAI, GPT-5'i ücretsiz kullanıcılara da sunmayı planlıyor, ancak bazı kısıtlamalar olacak. Ücretsiz kullanıcılar "standart zeka seviyesi" ile sınırlıyken, aboneler daha gelişmiş bir versiyona erişebilecek.

Altman kesin bir çıkış tarihi vermedi ama önümüzdeki haftalar ya da aylar içinde bu modellerin çıkabileceğini düşünüyor.