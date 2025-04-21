“Hemen Satın Al” Dönemi Başlıyor: ChatGPT, Mağazaya Dönüşüyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren sohbet botları, artık sadece bir yenilik değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hemen her soruya saniyeler içinde yanıt verebilmeleri, kullanıcıların zamanını verimli kullanmasını sağlıyor ve onları birçok işlemden kurtarıyor.

Son gelen bilgilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, artık internetten alışveriş yapmayı da kolaylaştıracak. Peki bu özellik nasıl çalışacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

ChatGPT’de Alışveriş Dönemi Başlıyor

Gelen bilgilere göre OpenAI, ChatGPT üzerinden çevrimiçi alışveriş yapmayı mümkün kılmak için kolları sıvadı. Uygulamanın kaynak kodlarında yeni kod satırları keşfedildi.

Bu kod satırlarına göre kullanıcılar, ChatGPT sohbetinde listelenen ürünlerden dilediğine tıklayıp ödeme yapabilecek ve böylelikle satın alabilecek. Bu özelliğin ilk aşamada Shopify alt yapısına sahip e-ticaret platformlarını kapsaması bekleniyor.

Şirketlerin hızlı ve kolay bir şekilde e-ticaret sitesi kurmasını sağlayan Shopify hizmeti, son dönemlede yapay zeka dönüşümünü hızlandırdı. 7 Nisan'da firmanın CEO'su Tobi Lütke, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada "önce bir yapay zeka işe alın, sonra insan" şeklinde bir ifadaye yer vererek bu dönüşümün altını çizmişti.

OpenAI’ın Shopify ile başlattığı e-ticaret entegrasyonunun yakın gelecekte eBay, Alibaba, JD.com gibi küresel devlerin yanı sıra Hepsiburada, Trendyol ve Amazon gibi popüler yerli platformlara da genişletilmesi bekleniyor.

Alışveriş ile ilgili bu yeni özellik, ChatGPT’yi sadece bilgi veren bir sohbet botundan çıkarıp gerçek anlamda bir dijital yardımcıya dönüştürüyor. Yakında sohbet ederken bir ürünü görüp satın almak sadece bir mesaj uzağımızda olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.