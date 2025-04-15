ChatGPT Size Takır Takır Kod Yazdıracak 1 Milyon Tokenli 4-1 Modellerini Duyurdu

OpenAI, GPT-4 modelini yavaş yavaş devreden çıkarırken yepyeni yapay zeka modelini tanıttı: GPT-4.1.

Bu yeni model yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda çok daha uzun içerikleri işleyebiliyor, üstelik önceki modele göre yüzde 26 daha ucuz. Yapılan canlı yayında GPT-4o'nun ötesine geçen her yönüyle geliştirilmiş bir sistemle karşı karşıya olunduğu vurgulandı.

Bu arada, şirketin yeni nesil mantıksal akıl yürütme modelleri olan o3 ve o4 Mini de yolda. Kodlar arasında bu modellere ait ipuçları çoktan keşfedildi bile ama gelin biz önce GPT-4.1'i inceleyelim...

ChatGPT-5 İptal Mi Oldu?

Aslında tüm bu gelişmeler, GPT-5'i bekleyenler için biraz hayal kırıklığı yarattı. OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'in gelişiminin beklenenden daha karmaşık olduğunu ve lansmanının birkaç ay sonraya ertelendiğini duyurdu. Yani kısa vadede GPT-4.1 ile idare etmek gerekecek.

Bu esnada GPT-4 modeli 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla veritabandan kaldırılacak. GPT-4.5 API versiyonu ise 14 Temmuz'da tarihe karışacak. Yerlerini doğrudan GPT-4.1 alacak çünkü şirket artık daha düşük maliyetli ve daha verimli yeni modelin çok daha iyi performans sunduğunu düşünüyor.

GPT-4.1 Daha Güçlü ve Daha Az Yakıyor

Yeni gelen modelin yanında üç de "promosyon" vardı: Bunlar GPT-4.1 Mini, GPT-4.1 Nano ve GPT-4.1'in boş paketi.

GPT-4.1 Mini: Uygun fiyatlı alternatif paket.

Uygun fiyatlı alternatif paket. GPT-4.1 Nano: Şimdiye kadarki en hızlı ve en ucuz model.

Şimdiye kadarki en hızlı ve en ucuz model. GPT-4.1: 1 milyon token'lık bir bağlam penceresine sahip (diğer modellerde de var olan özellik)

Eski modellerin en fazla 128 bin token desteklediği düşünüldüğünde, aradaki farkı açıkça ortaya koyduklarını görüyoruz. Üstelik bu sefer uzun metinlerde gerçekten işe yarayan bir odaklanma becerisi geliştirilmiş; gereksiz bilgileri atlayıp sadece işe yarayan bölümleri dikkate alıyor. Ayrıca kod yazmak için üst düzey bir optimizasyonla geliştirilmiş. Token sayısındaki nicelik göz önüne alındığında hem eski versiyonlarına, hem de kulvardaki rakiplerine fark atacak gibi duruyor.