OpenAI Risk Almaktan Korkunca Müşterilerini Rakiplere Kaptırdı

OpenAI şirketi, milyonlarca geliştiricinin dört gözle beklediği açık yapay zekâ modelinden geri adım attığını resmen duyurdu. CEO Sam Altman, test etmeleri gereken çok fazla riskli alan olduğunu belirterek lansman tarihinin süresiz olarak ertelendiğini söyledi. Geçen süre zarfında ek güvenlik testleri yapılacak ve OpenAI'ın çekimser kalmasına sebep olan alanlardaki riskler tekrardan değerlendirilecek.

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Yeni OpenAI modeli, geliştiriciler için çok büyük bir umut kaynağı olmuştu. Çünkü mevcut GPT API sisteminden çok daha farklı olarak çalışıyordu.

Açık Yapay Zekâ Modeli Neden Bu Kadar Önemli?

Ücretli API hizmetleri, geliştiricilerin GPT tabanlı çözümlere erişmesi için kullanılıyordu ama şimdiki sistemde geliştiricilerin talep ettiği bazı özellikler yer almıyordu. Örneğin veri gizliliğinin nerede başlayıp nerede bitiyor olduğunu bilmemek, özellikle şirketler için endişe verici bir etkendi. Dahası, sunucu masrafları çok pahalıya geliyordu ve tam özelleştirme şansı verilmiyordu. Yeni açık yapay zekâ modelinde ise bu sorunların silineceği vadedildi.

Hatırlarsanız OpenAI, GPT-5 modelini de yaz aylarına ertelemişti. Temmuz'un ortasındayız ancak şirket bu konuda halen bir açıklama yapmadı. Yeni açık modelin ertelenmesi, GPT-5'i ne denli etkileyecek henüz kesinleşmedi.

Ne Zaman Yayınlanacak?

OpenAI CEO'su Sam Altman, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Normalde yeni modeli bu hafta yayınlamayı planlıyorduk, ancak bazı yüksek riskli alanları yeniden test etmek ve güvenlik incelemelerini tamamlamak adına erteleme kararı aldık. Yayın tarihi şu an için belirsiz.

Altman kesin bir tarih vermediğinden ötürü, yüksek maliyetli API ücretlerinden kaçınmak isteyen girişimler ve bağımsız yazılımcıların bu süre zarfında başka alternatiflere yönelmesi gerekecek gibi duruyor. Zira OpenAI sadece risk yönetimiyle değil; güvenlik açıkları, kötü amaçlı kod geliştirme gibi riskleri çözmek gibi dertlerden de muzdarip. Yapay zekâ alanındaki en güçlü şirket olmasına rağmen, ilgisini aynı anda alanları farklı problemlere dağıttığında OpenAI bile bir noktada sıkışmaya başlıyor gibi duruyor.