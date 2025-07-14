Yasa Dışı Kabul Edildi! Apple Kararından Dönecek Mi?

Çıkışıyla büyük ses getiren Çin merkezli yapay zekâ botu DeepSeek, pek çok ülkede yasaklanmıştı. Rakipleri ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok'tan ucuz oluşu ve onların bütçesine kıyasla çok düşük bir bütçe kullanarak gelişmesi, ilk başlarda çok büyük yankı uyandırmıştı ancak o dönemin CEO'ları bunun pek de masum olmadığını söylüyordu.

Sonraları bu aracın casusluk yaptığı iddia edildi ve platform Güney Kore, İtalya, Hollanda, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerde yasaklandı.

Dahası, Güney Kore'nin Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda DeepSeek'in hafızasına aldığı kullanıcı verilerini izin olmadan yurt dışına aktardığı doğrulandı. Şimdi ise derin devletler işin içinde ve DeepSeek'in uygulama mağazalarından kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Almanya Başvuru Yaptı: DeepSeek'i Mağazadan Kaldırın

DeepSeek'in ABD ihracat kısıtlamalarından kaçmak için Güneydoğu Asya'da paravan şirketler kurarak NVIDIA'nın ileri düzey H100 çiplerine erişmeye çalıştığı iddialarından sonra Almanya hükümeti harekete geçti. DeepSeek şu an Almanya'da "yasa dışı içerik" sınıfında yer alıyor. Berlin Veri Koruma Komiseri Meike Kamp, DeepSeek'in uygulama mağazalarından kaldırılması için Google ve Apple ile görüşmeye başladı.

Google, Almanya'nın talebine "Gerekli incelemeleri yapıyoruz" diyerek yanıt verdi ama Apple henüz ses çıkarmadı. DeepSeek tarafı da konuyla ilgili bir yorum yapmış değil. Ne suçlamaları yalanlıyor, ne de aksini kanıtlayacak deliller sunuyor. Komiser Kamp ise DeepSeek kullanan Avrupalılara ait verilerin çoktan Çin'e aktarıldığını söylüyor.

Ancak işin kötü yanı şu: AB vatandaşlarının verilerinin Çin'de işlenmesi durumunda, bu kişilerin hukuki başvuru ve hak arama yolları AB standartlarına uygun şekilde ilerlemiyor. Çin yasaları, hükümete Çin menşeli şirketler üzerinden kişisel verilere erişim hakkı tanıyor. Bu da kullanıcıların savunmasız kalması demek.