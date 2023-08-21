OpenAI "Minecraft Klonu" Oyunun Geliştiricisini Satın Aldı: Peki Neden?

OpenAI geçtiğimiz günlerde Global Illumination adlı nispeten küçük ama ilgi çekici bir dijital ürün şirketini satın alarak gündeme oturdu. Global Illumination'ı bu denli önemli kılan detay ise "Minecraft" ile karşılaştırmalara neden olan "Biomes" adlı açık kaynaklı video oyununda yatıyor.

OpenAI yaptığı resmî duyuruda, Global Illumination ekibinin tamamının kendi saflarına katıldığını ve özellikle popüler ChatGPT de dâhil olmak üzere OpenAI'nin temel ürünlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya odaklandığını açıkladı.

OpenAI, Global Illumination'a övgüler yağdırdı ve şirketi bir dizi yaratıcı araç oluşturmak, temel altyapıyı geliştirmek ve sürükleyici dijital deneyimler oluşturmak için yapay zekâdan yararlanan bir şirket olarak tanımladı.

OpenAI Oyun Geliştiricilere Yapay Zeka Destekli Bir Araç Geliştiriyor Olabilir

Ancak OpenAI'nin bu hamlesinin ardındaki neden insanlar tarafından hâlâ merak konusu durumunda. OpenAI'nin, tesadüfen gerçek "Minecraft"ın da sahibi olan Microsoft ile mevcut milyarlarca dolarlık ortaklığı göz önüne alındığında, bir "Minecraft" klonu üzerinde çalışan başka bir şirketi, özellikle de açık kaynak olduğunda satın almanın ardındaki neden merak ediliyor.

Henüz tam olarak nedeni bilinmese de OpenAI'in bir oyun geliştirme ihtimali veya oyun geliştiricilere yapay zekâ destekli araçlar sunmayı planlayabileceği üzerinde duruluyor. Bu stratejik hamleyle OpenAI, henüz ürken yapay zekânın potansiyelinden tam olarak yararlanamayan bir sektörde bir fırsat yakalamış olabilir.

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