OpenAI, Eski Apple Tasarımcısının Önderliğinde Yapay Zeka Tabanlı Yeni Gizemli Bir Cihaz Geliştiriyor!

Yapay zeka endüstrisinin önde gelen isimlerinden OpenAI ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre firma, bir dönem oldukça başarılı işlere imza atmış eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte yapay zeka özellikleriyle öne çıkacak yeni bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı. Detaylar haberde.

Jony Ive ve OpenAI'ın Yeni Yapay Zeka Cihazı Teknoloji Sektörünü Alt Üst Edebilir

Uzun yıllar boyunca Apple’da onlarca ikonik cihazın çıkışında büyük rol oynayan ünlü tasarımcı Jony Ive hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 2019 yılında Apple'dan ayrılan ve geçtiğimiz 5 yıl içerisinde kendisinden pek fazla haber alınamayan Ive'in OpenAI ile birlikte yeni bir cihaz geliştirdiği bildiriliyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiler ve bizzat Jony Ive tarafından yapılan doğrulamalara göre, ünlü tasarımcının sahibi olduğu LoveFrom şirketi şu anda OpenAI ve CEO Sam Altman işbirliğinde yapay zeka özellikleriyle öne çıkacak yeni bir cihaz için kolları sıvadı. Mevcut projenin Ive ile beraber 10 kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğü ve bu ekibin içerisinde Apple'ın eski yöneticilerinden Tang Tan ve Evans Hankey'in de olduğu söyleniyor.

ABD’nin San Francisco eyaletindeki bir ofiste çalıştığı aktarılan ekibin yıl sonuna kadar proje için 1 milyar dolar civarında yatırım desteği alabileceği belirtiliyor. Yapay zeka ve tüketici elektroniği pazarında büyük ses getirmesi beklenen cihazın özellikleri hakkında ise şimdilik net bir bilgi yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Jony Ive ve OpenAI tarafından geliştirilecek yeni cihaz ne kadar başarılı olacak? Yorumlarda buluşalım...