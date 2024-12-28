OpenAI'nin Kâr Odaklı Geçişine Tepkiler Artıyor

OpenAI'ın kâr amacı güden bir kuruluşa dönüşmesinin ardından şirket dünyasında büyük bir tartışma başladı. Tartışmaları başlatanların en başında ünlü milyarder Elon Musk vardı. Şimdi ise Encode adlı bir şirket, güçlü tezlerle savunma yapıyor.

AI güvenliğine odaklanan bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Encode, OpenAI'ın dönüşümüne karşı çıktığını resmi olarak duyurdu.

"Halkın Yararını Gözetme Taahhüdünü Baltalıyor"

Encode, daha önce Kaliforniya’nın SB 1047 Yapay Zeka Güvenliği Yasa Tasarısı'nı desteklemişti. Ancak bu yasa tasarısı, arkasında Musk, Geoffrey Hinton ve hatta aktör Mark Ruffalo gibi isimlerin desteği olmasına rağmen 29 Eylül 2024’te Vali Gavin Newsom tarafından veto edildi.

Encode, Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede şu açıklamaları yaptı:

OpenAI ve CEO’su Sam Altman, toplumları dönüştürebilecek bir teknoloji geliştirdiklerini iddia ediyorlar ve bu iddialar ciddiye alınmalı. Ancak OpenAI’ın kâr odaklı bir yapıya dönüşmesi, halkın yararını gözetme taahhüdünü baltalayabilir.

Encode’a göre, yapay genel zekanın (AGI) eşiğindeysek, bu teknolojinin halk yararını önceliklendiren bir kamu yardım kuruluşu tarafından kontrol edilmesi daha doğru olacak.

Musk ve Altman Geriliminde Yeni Boyut

Sam Altman ve Elon Musk arasındaki gerilim, bu tartışmalarla iyice alevlenmiş durumda. Altman, Musk’ı sadece kavga çıkarmaktan hoşlanan bir zorba olarak nitelendirirken, Musk ise OpenAI'ın vizyonunun tehlikeli olduğunu savunuyor.

Ancak tepki yalnızca Musk ile sınırlı değil. Meta, Kaliforniya Başsavcısı’ndan OpenAI’ın bu kâr odaklı geçişine engel olmasını talep etti.

Meta, bu hareketin diğer startuplar için riskli bir emsal oluşturabileceğini öne sürüyor. Musk ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in arasının ABD Başkanı Donald Trump'la gayet iyi olduğunu da ayrıca hatırlatalım.

OpenAI, geçtiğimiz Ekim ayında 6,6 milyar dolarlık bir yatırım turunu kapattı ve şirketin toplam değeri 157 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket, ileri düzey AI teknolojilerini geliştirmek için hayal ettiklerinden daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.