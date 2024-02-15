Google'a Rakip Geliyor: OpenAI Kendi Arama Motorunu Geliştiriyor!

Google halihazırda OpenAI ile hararetli bir mücadele içinde bulunuyor. Lider arama motoru ChatGPT’nin piyasaya sürülmesi sonrasında bilgi içeren sorularda tercih edilmiyor.

Buna ek olarak Gemini sohbet robotlarıyla birlikte Google, elindeki tüm kaynakları kullanarak OpenAI cephesine büyük bir savaş açtı.

Ancak, Google'ın kendi cephesinde de rekabet olacak gibi görünüyor. Raporlara göre, OpenAI kendi arama motorunu geliştiriyor olabilir.

OpenAI kendi arama motoru üzerinde çalışıyor olabilir

Raporlara göre, bu şimdilik çok erken bir bilgi olabilir. Zaman içerisinde sıkça değişen şeyler olduğu için bu iddia da değişebilir. Ayrıca, şirket bir arama motoru üzerinde çalışıyorsa, projeyi iptal etme olasılığı her zaman vardır.

Kullanıcıları Google Arama'dan uzaklaştırmak için ChatGPT'yi kullanmak bir yana kendi arama motorunu geliştirmek Google'a doğrudan bir savaş gibi görünüyor.

Google parasının çoğunu Arama'dan kazanıyor. Google Arama motoru boyunca reklam satıyor ve bu ona her yıl on milyarlarca dolar kazandırıyor.

Raporlar OpenAI'nin Bing arama motorunu yoğun bir şekilde kullanacağını belirtiyor. OpenAI ve Microsoft birbirlerine çok bağlı olduklarından bu mantıklı. OpenAI arama motorunun, eğer gerçekleşirse, Bing tarafından destekleneceğine hiç şüphe yok.

Microsoft Bing, arama motoru pazarının %10'unu aşmak için mücadele ediyor. Bu arada Google, iPhone'larda varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar ödüyor.

ChatGPT tarafından desteklensin ya da desteklenmesin, birdenbire ortaya çıkan yeni bir arama motorunun rekabet şansı çok az olacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşünelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.