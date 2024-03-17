OpenAI'dan Büyük Hamle: Kendi Donanımını Üretecek!

OpenAI, kendi donanımını üretmek adına çalışmalara başladı. Normalde çoğu büyük şirket gibi OpenAI'nda donanımcısı Nvidia'ydı. Fakat artık daha özel çözümler üretmek adına OpenAI, NVIDIA'yla yolları ayırmayı hedefliyor.

Tom Hardware, OpenAI'ın kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmeler yaptığını duyurdu. Bu işlemcinin Sinirsel İşlem Birimi (Neural Network Processing Unit = NPU) olacağı tahmin ediliyor.

OpenAI Kendi Çözümlerini Üretecek

İşlemci grafik işleme görevlerinden kurtaran bir GPU gibi, NPU'lar da yapay zeka işlemleriyle özel olarak ilgilenen işlemcilerdir. Bu sayede, işlemci, yapay zeka işlemlerine odaklanarak bilgiyi daha etkin bir şekilde işleyebilir.

OpenAI'ın hedefi, bu planı hayata geçirerek NVIDIA ile yolları ayırmak. Buna ek olarak donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapmaya başlayabileceği de tahmin ediliyor.

NVIDIA, Microsoft ve OpenAI gibi birçok önemli şirketin donanımını üstleniyor. ABD'de en önemli üç şirketten biri olarak yer alıyor. Fakat artık şirketler donanım konusunda tekli ilerlemek istiyorlar. Bu durum Nvidia için sorun teşkil etmiyor.

Şirket, mevcut sistemlerdeki GPU'ları kullanarak çözümler sağlayan kendi yapay zeka sohbet botu olan Chat With RTX'i piyasaya sürerek donanım alanında bir hamle yaptı. Bu, NVIDIA'nın rekabetten çekilmediği anlamına geliyor.