OpenAI'ın Siz Söylemeden İşlerinizi Gören Asistanıyla Tanışın

Yenilikçi bir asistanla karşımıza çıkan OpenAI, kendi tarayıcısını kullanarak internette gezinip, formları doldurup, alışveriş yapma kapasitesine sahip yeni bir özelliğini duyurdu. "Operator" adı verilen bu ajan, şu anlık yalnızca ABD'deki Pro kullanıcılar için sunuldu ve gelen geri bildirimler vasıtasıyla daha da gelişecek. İşte detayları...

Operator Nasıl Çalışıyor?

Operator, yeni bir model olan Computer-Using Agent (CUA) ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem, ekran görüntüleriyle görme ve klavye-mouse ile etkileşim kurma yeteneğine sahip.

Diyelim ki İtalya'da turistik bir gezi yapmak istiyorsunuz. Operator bu görevi tamamen üstleniyor ve sizin için en yüksek yıldızlı, güzel yorumları olan yerleri buluyor ve bütçenizle uyumlu olduğu takdirde rezervasyon bile yapıyor.

Kullanıcıların süreci istediği zaman devralabilmesi veya özelleştirilmiş talimatlarla işlerini kişiselleştirebilmesi de mümkün. Mesela sık sık aynı market alışverişini yapıyorsanız, bunun için özel bir komut kaydedebiliyorsunuz ve bir daha dönüp bakmanıza gerek kalmıyor.

Aynı Anda Birden Fazla İş Yapabiliyor

Ajanımızın yetenekleri bunlarla da bitmiyor. Sınırı yok; örneğin, Etsy'den bir kupa tasarlarken, Hipcamp'te kamp alanı rezervasyonu yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf ediyorsunuz, hem de yapay zekayı pasif bir araçtan aktif bir dijital yardımcıya dönüştürüyorsunuz.

Ayrıca işletmeler de asistandan yararlanıyor. Doordash ve Uber gibi hizmet uygulamaları şimdiden bu asistanla ortak hareket edebilme yeteneğine sahip oldu.

Eğer kamu sektöründe ses getirecek kadar güçlü bir asistan olursa ülkemizde aktif olarak kullanılan Getir ve BiTaksi gibi hizmetlerin de kullanılabileceği bir sistem haline gelebilir.