OpenAI'dan Uyarı: Sesli Yapay Zeka Sohbet Robotlarına Aşık Olabilirsiniz!

Ünlü yapay zeka geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz gün ilginç bir açıklamada bulundu. Şirket, bazı kullanıcıların ünlü yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT-4o'nun seslendirme özelliğine duygusal olarak bağımlı hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Detaylar haberde.

ChatGPT'nin Yeni Gelişmiş Ses Modu Kullanıcıları Kendine Bağımlı Hale Getirebilir!

Bilmeyenler için OpenAI, geçtiğimiz aylardan itibaren ChatGPT sohbet robotu için geliştirdiği ses modunu kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. GPT Plus aboneliği ile erişilebilen GPT-4o ile sunulan bu özellik oldukça beğenilmesine karşın, OpenAI'ı bazı konularda endişelendiriyor. Zira GPT-4o için geliştirilen seslendirmeler oldukça gerçekçi.

Bu bağlamda ünlü şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, insan sesine oldukça benzeyen yeni yapay zeka seslerinin, kullanıcıların ChatGPT'ye arkadaşlık için çok fazla güvenmeye başlayabileceği ve bu durumun potansiyel olarak duygusal bir bağımlılığa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ChatGPT Ses Modu Sayesinde Tıpkı Bir İnsan Gibi İletişim Kurabiliyor

Yapılan ilk incelemeler sonucu seslendirme modunun kullanıcıların girdilerinee verdiği 232 milisaniyelik yanıt süresinin ortalama bir insanın konuşma sırasındaki tepki süresine oldukça yakın olduğu belirtildi. Ayrıca veriler, kullanıcıların seslendirmelerin gerçekçi ve doğal olması nedeniyle yapay zekaya duygusal bağ kurma eğilimde bir dil kullandıklarını da işaret ediyor.

Yayınlanan raporda aynı zamanda, "Kullanıcılar yapay zeka ile sosyal ilişkiler kurarak insan iletişimine duydukları ihtiyacı azaltabilir bu da potansiyel olarak yalnız bireylere fayda sağlarken sağlıklı ilişkileri de önemli ölçüde etkileyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bazı insanlar sahiden de yapay zeka botlarına aşık olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...