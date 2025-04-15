ChatGPT'nin Geliştiricisi Sosyal Medya Geliştiriyor! Ama Bildiklerinizden Çok Farklı Olacak

ChatGPT'nin geliştiricisi olarak bilinen yapay zeka devi OpenAI, yakın zamanda yeni GPT modelini sundu. Şirket bu adımıyla dikkat çekmişken son gelen bilgilere göre yakında tekrardan gündeme gelecek gibi görünüyor. Öyle ki OpenAI, kendi sosyal medya ağı üzerinde çalışıyor.

OpenAI'dan X Rakibi Sosyal Medya Ağı

Şirkete yakın kaynaklar tarafından aktarılanlara göre OpenAI'ın yeni sosyal medya ağı, GPT modelinin resim oluşturma yeteneğine odaklanacak. Henüz erken aşamada olduğu söylenen proje hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı.

Yapay zekayı merkeze alacak bu platformun halihazırda uygulama mağazalarının zirvesinde yer alan ChatGPT’nin içinde mi sunulacağı yoksa bağımsız bir uygulama olarak mı piyasaya çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bugüne dek yapay zekayı temel alan bir sosyal ağ çıkmadı. Bu nedenle şirketin üzerinde çalıştığı proje merak uyandırmıyor değil. Şu anda detaylı bilgi olmadığı için yakın zamanda şirketten açıklama gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OpenAI'ın sosyal medya ağını kullanır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.