Sam Altman'ın Kovulma Nedeni Ortaya Çıktı: OpenAI Tehlikeli Bir Yapay Zeka Üzerinde Çalışıyor!

ChatGPT'nin yaratıcı şirketi OpenAI etrafındaki drama, Sam Altman'ın CEO olarak yeniden atanmasıyla sona erdi ancak şimdi şirket başka bir iddia ile tekrar gündemde.

Yeni bir rapor, Altman'ın görevden alınmasına yol açan unsurlardan biri olduğuna inanılan "insanlığı tehdit edebilecek güçlü bir yapay zekâ keşfini" gün ışığına çıkarıyor.

Reuters, birkaç araştırmacı personelin OpenAI'nin önceki Yönetim Kurulu'na yazdığı bir mektupla ilgili bir haber yayınladı. Bu mektupta yapay zekâ keşfi hakkında bir uyarı yer alıyordu.

Sam Altman, OpenAI'ın Yeni Yapay Zeka Atılımına Karşı Çıktı

OpenAI konuya dair soruları yanıtlamamayı tercih ediyor olsa da şirket, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda OpenAI'ın Q* (Q-Star) adlı bir proje üzerinde çalıştıklarını doğrulamış oldu.

Reuters'e göre bazı çalışanlar Q*'nun OpenAI'nin yapay genel zekâ (AGI) arayışında bir atılım olabileceğine inanıyor. AGI, ekonomik açıdan değerli görevlerin çoğunda insanları geride bırakan otonom bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Bu ve benzeri iddialar daha öncelerde de duyulmuş olsa da Sam Altman'ın şirketten kovulmasının bununla alakalı olduğu düşüncesi oldukça mantıklı geliyor çünkü Sam Altman'ın bu projeye karşı kesin bir şekilde karşı olduğu iddia ediliyor.

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