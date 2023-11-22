ChatGPT Voice Artık Tüm Kullanıcılar İçin Ücretsiz: Peki Ne İşe Yarıyor?

OpenAI, birkaç gündür Sam Altman'ın kovulması ve ekibe geri katılması gibi dramaları esnasında hâlâ ChatGPT için özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin yeni kurucu ortağı Greg Brockman, ChatGPT Voice'un sadece ödeme yapan abonelere değil, artık herkes tarafından kullanıma sunulduğunu açıkladı.

"ChatGPT Voice artık tüm ücretsiz kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Bir deneyin. İnanın, ChatGPT deneyimini tamamen değiştiriyor."

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF — Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023

ChatGPT Voice Ne İşe Yarıyor?

İki yönlü sesli etkileşim aylar önce kullanıma sunulmuştu ve yalnızca ChatGPT'ye ücretli abone olanlar tarafından kullanılabiliyordu. Özellik pek çok ücretli aboneliğe sahip kullanıcıdan olumlu geri dönüşler almıştı.

ChatGPT Voice'da beş farklı ses arasından seçim yapabiliyorsunuz. ChatGPT Voice, metinden ve sadece birkaç saniyelik örneklenmiş konuşmadan insan benzeri sesler üretebiliyor. Bunu yaparken de metinden sese bir model kullanılıyor.

OpenAI geçmişte ChatGPT Voice'u oluşturabilmek için, sözlü ifadeleri metne dönüştürme amacıyla kullanılan açık kaynaklı Whisper konuşma tanıma sistemi ile beş farklı ses oluşturmak için tanınmış seslendirme sanatçılarıyla birlikte çalıştığını açıklamıştı.

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