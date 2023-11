ChatGPT Voice Artık Tüm Kullanıcılar İçin Ücretsiz: Peki Ne İşe Yarıyor?

OpenAI, birkaç gündür Sam Altman'ın kovulması ve ekibe geri katılması gibi dramaları esnasında hâlâ ChatGPT için özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin yeni kurucu ortağı Greg Brockman, ChatGPT Voice'un sadece ödeme yapan abonelere değil, artık herkes tarafından kullanıma sunulduğunu açıkladı.

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF