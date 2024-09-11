OpenAI'ın Yeni Yapay Zeka Modeli Strawberry İçin Geri Sayım Başladı: ChatGPT'yi Unutturacak!

Dünyanın önde gelen yapay zeka geliştiricilerinden OpenAI ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dev şirketin, uzun bir süredir geliştirdiği ancak henüz resmi olarak hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı Strawberry isimli yeni yapay zela modelini yakında tanıtacağı iddia ediliyor. Detaylar haberde.

Yeni Strawberry, ChatGPT'den Daha Düşünceli Yanıtlar Verecek!

Teknoloji sektörü, OpenAI firmasının merakla beklenen yeni yapay zeka modeli Strawberry için meraklı bir bekleyiş içerisinde. Kısa bir süre önce aktarılan bilgilere göre, sonbahar aylarında sergilenmesi planlanan yeni model önümüzdeki iki hafta içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Peki yeni OpenAI Strawberry hangi özelliklere ve hangi kısıtlamalara sahip olacak?

Aktarılanlara göre Strawberry, mevcut yapay zeka modellerinden farklı olarak kullanıcılara verdiği yanıtlarını daha düşünceli bir şekilde oluşturuyor. Öyle ki Strawberry'nin geleneksel yapay zekaların aksine, yanıt vermeden önce 10-20 saniye kadar "düşündüğü" söyleniyor. ,

Bu yaklaşım, modelin daha karmaşık sorguları daha iyi analiz etmesini ve dah az hata yapmasını sağlıyor. Böylece diğer yapay zeka modellerine göre matematik problemlerinden kodlama ve pazarlama stratejileri oluşturmaya kadar birçok alanda daha başarılı olması bekleniyor.

İddilara göre Strawberry, ilk sürümünde yalnızca metin tabanlı yanıtlar sunabilecek ve görüntü işleme yeteneklerine sahip olamayacak. Ek olarak erken test kullanıcıları, şu anda modelin basit sorgulara yanıt verirken zaman zaman fazla geciktiğini ve mevcut GPT-4 ile kıyaslandığında bu bekleme süresinin gereksiz olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, fiyatlandırma konusunda saatlik mesaj sınırları ve hızlı yanıt seçenekleri sunan farklı yapıların olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda ChatGPT Plus kullanıcılarının Strawberry'yi ücretsiz kullanıcılar için genel erişime açılmadan önce deneyimleme şansı bulacağı da mevcut iddialar arasında.