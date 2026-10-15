OPPO'dan Yeni Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni telefonu Reno 17'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefonun tasarımı serinin bir önceki modeli Reno 16'ya benzeyecek. Bu arada cihaz çok yakında tanıtılacak.

OPPO Reno 17'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre OPPO Reno 17'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun beyaz renk seçeneği bulunuyor. Telefonun diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Reno 16'da da kare şeklinde bir modül mevcut. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunuyor. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor. Bu arada telefon beyaz, mor ve siyah renk seçenekleri mevcut.

OPPO Reno 17'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Reno 17'nin 7.000 mAh civarında batarya kapasitesi ile birlikte geleceği iddia edildi. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Reno 16'da 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Reno 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17'nin 2026 yılının Kasım ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 16, 2026 yılının Haziran ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 17'nin tasarımını çok beğendim. Beyaz renk seçeneği, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.