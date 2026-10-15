OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

OnePlus yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 7'nin işlemcisi belli oldu. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus'ın yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci daha önce POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. OnePlus Ace 6'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Ace 6, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan işlemciyi göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 7'nin oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Ace 7'nin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.