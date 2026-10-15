RedMagic 12 Pro+ Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katıldı. RedMagic 12 Pro+ tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip.

RedMagic 12 Pro+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 16 MP

Boyut: 163,03 x 75,96 x 8,55 mm

Ağırlık: 223 gram

Batarya: 8400 mAh

Hızlı Şarj: 120W

İşletim Sistemi: Android 17 ve RedMagic OS 12

RedMagic 12 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 185Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

RedMagic 12 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 12 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor. İşlemcide 5.01 Ghz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

RedMagic 12 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. 163,03 x 75,96 x 8,55 mm boyutlarında ve 223 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

RedMagic 12 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 12 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

RedMagic 12 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 6.999 yuan (51.678 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (59.062 TL)

16 GB RAM ve 1TB Depolama: 8.999 yuan (66.446 TL)

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Çok güçlü işelmciye sahip cihaz ayrıca mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır.