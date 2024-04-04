Opera Rakiplerini Solluyor: Hiçbirinde Olmayan Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Opera, yapay zeka alanında birçok yatırım yapıyor ve çalışmalarını devam ettiriyor. Bugün ise şirket, diğer tarayıcılarda olmayan bir başka özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, yerel yapay zeka modellerine erişme yeteneği olarak adlandırılıyor.

Geliştirici, 50 farklı dil modeli arasından 150 yerel LLM (Büyük Dil Modeli) varyantına deneysel destek ekleyerek, kullanıcıların tarayıcısından yerel LLM'lere erişip bunları yönetmelerini sağlıyor.

Yapay Zeka Modellerine Erişim Nasıl Olacak?

Opera'ya göre, yapay zeka modelleri Opera'nın çevrimiçi Aria AI hizmetine ek bir katkı olarak geliştirildi. Bu hizmet aynı zamanda iOS ve Android'deki Opera tarayıcısında da mevcut. Desteklenen yerel LLM'ler arasında Llama (Meta), Vicuna, Gemma (Google), Mixtral (Mistral AI) gibi isimler bulunuyor.

Yeni özellik, gezinmeyi mümkün olduğunca gizli tutmaya yarıyor. Opera'dan yerel LLM'lere erişme yeteneği, kullanıcı verilerinin cihazlarında yerel olarak tutulmasını sağlıyor. Böylece bilgileri herhangi bir sunucuya göndermeden yapay zekayı kullanmalarına olanak tanıyor.

Bugünden itibaren yeni özellik Opera One Developer kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Ancak bunu etkinleştirmek için Opera Developer'ın en yeni sürüme yükseltilmesi gerekiyor.

Belirli bir LLM seçtikten sonra bu yeni özellik kullanıcıların cihazına indiriliyor. Yerel bir LLM genellikle varyant başına 2-10GB depolama alanı gerektiriyor. Cihaza bir kez indirildikten sonra Opera'nın yerel tarayıcı yapay zekası olan Aria'nın yerine yeni LLM devreye giriyor.