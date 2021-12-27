Uygun Fiyatlı Oppo A11s Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, A11s olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Oppo modeli, sahip olduğu şık tasarım ve fiyat ile ön plana çıkıyor. Peki, Oppo A11s özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni modele ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo A11s Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,5 inç, LCD, 90Hz

Çözünürlük: HD+

İşlemci: Snapdragon 460

RAM: 4 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, ColorOS 7.2

Ağırlık: 186 gram

Fiyat: 4 GB + 64 GB 156 dolar, 8 GB + 128 GB 188 dolar

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. LCD ekrana sahip olan telefon 163,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 460 işlemcisinden alan Oppo A11s, 4 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Çin merkezli teknoloji devi Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın arka yüzeyine konumlandırılmış. USB Type-C portunun tercih edildiği telefon 186 gram ağırlığında.

Şık tasarıma sahip olan Oppo A11s isimli yeni akıllı telefon modelinin fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı fiyatı: 156 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı fiyatı: 188 dolar

Oppo A11s özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Oppo modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.