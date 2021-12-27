Xiaomi 12 Ön Kamerası Belli Oldu: Fark Yaratacak!

Xiaomi 12 ön kamerası açıklandı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinin ön kamerasında etkileyici bir filtre yer alacak. Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Ön Kamerası ile Çok Konuşulacak

Çinli teknoloji devi, Weibo isimli sosyal medya hizmeti üzerinden yaptığı paylaşımda, Xiaomi 12 modeline ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 12, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun ön kamerasında güzellik filtresi yer alacak. Filtre, Çekişmeli Üretici Ağ (GAN) isimli teknoloji üzerinden çalışacak. 2014 yılında tasarlanan GAN, makine öğrenimi ile özgün görünen yeni fotoğraflar oluşturabilir. Teknoloji, bu işlem için iki sinir ağı kullanıyor.

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 12'nin GAN teknolojisine dayalı güzellik filtresi, ciltteki detayları piksel düzeyinde yeniden işleyecek ve böylelikle fotoğrafların daha canlı bir görünüme sahip olmasına olanak tanıyacak.

Teknoloji devi ayrıca Xiaomi 12 Pro modelinin kamerasına yönelik bazı bilgiler paylaştı. Xiaomi 12 Pro modeli, 1/1,28 inç sensör büyüklüğüne sahip ana kamerası yeni Sony IMX707 kullanacak. Böylece cihaz, yeni Sony IMX707 sensörünü kullanan ilk telefon olacak.

Xiaomi şirketinin yeni akıllı telefon modelinin sahip olduğu büyük pikseller sayesinde ışık girişinde yüzde 49 oranında artış sağlanacak. Sony'nin en iyi sensörlerinden bir tanesi kullanacak akıllı telefon modelinin gece çekimlerinde çok başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Xiaomi 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ekran: 6,8 inç

Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

Boyut: 152,7 mm x 70,0 mm x 8,6 mm

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh, 100W hızlı şarj

Renkler: Siyah, beyaz ve altın

Bağlantı: 5G desteği, çift SIM, Bluetooth v5.2

Fiyat: 917 dolar

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile birlikte gelecek telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Teknik özellik tablosunda yer alan ön kamera ve işlemci haricindeki bilgilerin sızıntı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla telefon, piyasaya sürüldüğünde farklı özelliklere sahip olabilir.

Şirketin yeni üst düzey akıllı telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, 28 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek. Bu tarihte Xiaomi 12X ve merak içerisinde beklenen MIUI 13 arayüzünün de tanıtılacağını belirtelim.

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