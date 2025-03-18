Oppo A5 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

2024 yılının son günlerinde A5 Pro modelini Çin'de piyasaya süren Oppo bugün aileye iki yeni telefon (Oppo A5 ve Oppo A5 Energy Edition) daha ekledi. İşte Oppo A5 serisinin başlangıç modelinin özellikleri ve fiyatı!

Oppo A5 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo A5'in 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 120 Hz'e kadar yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu, 8 Megapiksel ön kamera için bir deliğe ev sahipliği yapan bu ekranın içerisine entegre edilmiş durumda.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alan telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunuyor. Telefonun arka tarafına baktığınızda dört kamera olduğunu düşünüyorsunuz ancak bu bir yanılgı.

50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel portre kamera eşlik ediyor. Üçüncüsü LED flaşa ev sahipliği yaparken dördüncüsü sadece bir tasarım öğesi yani herhangi bir işlevi yok.

IP69 sertifikasına ve 360 derece NFC desteğine sahip olan telefonun 6500 mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 15 işletim sistemi ve ColorOS 15 arayüzü ile kutudan çıkan Oppo A5'in ağırlığı 185 gram kalınlığı ise 7.65 mm seviyesinde.

Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefonun başlangıç fiyatı 165 dolar seviyesinde. 12 GB RAM ve 512 GB depolama isteyenlerin 275 dolar ödemesi gerekiyor. Tabii ülkemize gelirse vergiler ekleneceği için fiyat bu seviyenin çok daha üzerinde olacak.