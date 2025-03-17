Bataryanın Telefonu Var! Oppo Find X8S ve X8S+ İncecik Kasa, Dev Bataryayla Geliyor

Akıllı telefon yarışının aktif oyuncularından Oppo, piyasayı sallayacak yeni modellerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Oppo, Nisan ayında Find X8 Ultra'yı tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Find X8S ve Find X8S+ modellerini de piyasaya sürecek. Önceden "Find X8 Mini" olarak bilinen X8S, Oppo'nun model isimlendirmesinde yeni bir döneme girdiğini vurguluyan bir detay. İşte bu model hakkında bilinen tüm detaylar!

Find X8 Ultra: Adı Gibi En Üst Seviye Donanım

Find X8 Ultra ise tam anlamıyla Oppo'nun en üst seviye telefonu olacak. 2K çözünürlüklü, ultra ince çerçeveli düz ekranı, ultrasonik parmak izi okuyucusu ve iki adet periskop telefoto kamerasıyla dikkat çekecek. Bu kameralar 3x ve 6x yakınlaştırma yapabiliyor.

Telefonun en dikkat çeken kısmı ise 8 mm'yi aşan kalınlığına rağmen, 6,000 mAh'den büyük bir bataryaya sahip olması. Uzun süreli kullanım vaat eden bu ince model ayrıca sahte deri kaplama ve özel titreşim motoru gibi premium özelliklerle gelecek.

MediaTek Dimensity 9400+ İşlemcili Find X8S ve X8S+

Find X8S ve X8S+, MediaTek'in yeni Dimensity 9400+ işlemcisiyle güçlendirilecek. Bu işlemci, 11 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. Oppo'nun yeni modelleri de bu yeni işlemciden nasibini alan telefonlar olacak.

X8S, 80W hızlı şarj desteğine sahip ve periskop telefoto kamerasıyla dikkat çekiyor. İlaveten kablosuz şarj ve suya/toza dayanıklılık gibi amiral gemisi telefonlardan alışık olduğumuz özellikler de barındıracak. Find X8S+ ise, X8S'in biraz daha büyük bir versiyonu olacak. 6.6 inç ekran boyutuyla gelecek olan cihaz, X8S ile benzer özellikleri sunacak.

Find X8S hakkında son gelen söylentiler ise oldukça iddialıydı. Öne çıkan detayları şöyle:

Bataryası 5,700 mAh üzeri

Sadece 7 mm kalınlığında

187 gram ağırlığında

1.38 mm'den ince düz ekran tasarımı

Fiyatı Ne Kadar?

Oppo, yeni modellere ilişkin herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı. Merak edilen diğer detaylar önümüzdeki ay telefonlar tanıtıldığında belli olacak.

Siz ne dersiniz; sizce Oppo bu modellerle telefon pazarını sallayabilir mi? Tasarımını ve ince kasasına rağmen dev bataryalı olması detayını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!