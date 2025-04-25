Bu Telefonu Gören iPhone Zannediyor! Bütçe Dostu Oppo A5 Pro Tanıtıldı

Dev Android telefon üreticilerinden Oppo, yeni bütçe dostu modeli Oppo A5 Pro 5G'yi tanıttı. Apple'ın iPhone serisine benzer bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, böylelikle dikkat çekmeyi başardı. İşte Oppo A5 Pro 5G özellikleri ve fiyat listesi!

Oppo A5 Pro 5G Özellikleri ve Fiyat Listesi

Hindistan'da satışa sunulan Oppo A5 Pro 5G, ön tarafında 6.67 inç boyutunda LCD ekrana yer veriyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 8300 işlemci bulunuyor. Buna 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor.

Telefonun arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom sensörden oluşan kamera kurulumu bulunuyor. Bu kuruluma bakıldığında ilk akla gelen ise iPhone'lar oluyor. Ön taraftaysa 8 MP çözünürlükte özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Öte yandan 5800 mAh kapasitesinde bataryadan güç çeken cihaz, 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkıyorken, güç düğmesine yerleştirilen parmak izi okuyucusu, 7.76 mm kalınlık ve suya karşı dayanıklılık da Oppo A5 Pro 5G özellikleri arasında yer alıyor.

Oppo A5 Pro 5G fiyat listesi şu şekilde;