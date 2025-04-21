OPPO 7.000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda Pad 4 Pro isimli tablet modelini tanıtan OPPO yeni akıllı telefon tanıttı. K13 olarak isimlendirilen bütçe dostu akıllı telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

OPPO K13 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO K13, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu ve 1200 nite kadar parlaklık sunuyor. 208 gram ağırlığındaki telefon 8,5 mm kalınlığında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ve Adreno 810 GPU bulunuyor. Bu işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor.

8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Çift SIM kart (nano + nano) desteğine sahip K13'te IP65 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelen cihazda USB Type-C portu yer alıyor.

OPPO K13 Fiyatı

OPPO K13 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 17.999 Hindistan rupisi (8.015 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 19.999 Hindistan rupisi (8.906 TL) fiyat belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.