Oppo A55s 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo, "A55" serisinin adını taşıyan dördüncü bir telefonu piyasaya sürdü. Oppo A55s 5G. Telefon temelde Oppo A55 5G ile aynı olduğu için “s”in ne anlama geldiği tam olarak belli değil. Bunun Japonya'da piyasaya sürülen diğer Oppo A55s 5G'den oldukça farklı olduğunu belirtmeliyiz. 4G modeli olan Oppo A55'in bulunduğunu da es geçmemek gerek.

Oppo, telefona güç sağlamak için bir kez daha Cortex-A78 çekirdeği (2.4 GHz), altı A55 (2.0 GHz) ve bir Mali-G68 MC4 GPU'lu 6 nm özelliklere sahip Dimensity 700 işlemcisini tercih etti. Ve bir alt 6 5G modem, elbette, 4G A55 üzerinde önemli bir satış noktası. Japonya'da piyasaya sürülen Oppo A55s 5G'de ise Snapdragon 480 yer alıyordu.

Orijinal A55 5G, temel olarak 4 GB RAM'e sahipti, Oppo A55s ise 6 GB'den başlıyor. Ayrıca 8 GB RAM (her iki durumda da LPDDR4x) seçeneği de mevcut. Depolama kısmında ise microSD kart yuvası aracılığıyla boyutu artırma seçeneği ile 128 GB'lık bir alan bulunuyor. ColorOS 11.1'in 2 GB sanal RAM ekleyebileceğini de unutmamak gerek (ve evet, telefon Android 11 ile geliyor).

Ekran, A55 5G gibi (ve 90 Hz HD+ ekrana sahip diğer A55s 5G'nin aksine) HD+ çözünürlüğe (20:9) ve standart 60Hz yenileme hızı bulunan 6,5 inç LCD panele sahip. Selfie kamerası olarak 8MP'lık bir sensör bulunuyor. Arka tarafta ise 13MP ana kamera, 2MP makro kamera (4 cm odak mesafesi) ve 2MP derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi mevcut.

Pil kısmına geldiğimizde üç modelin hepsinde 5.000 mAh pil var ancak 5G modellerinde hızlı şarj yok (4G olanı 18W'ta şarj oluyor). İşin ilginç tarafı ise Japonya'daki A55s 5G, 4.000 mAh'lik daha küçük bir pile sahip. Aynı isme sahip olmalarına rağmen aslında tamamen farklı telefonlar gibiler.

Oppo A55s 5G bugün Çin'de ön siparişe açıldı, satışlar 25 Nisan'da başlayacak.

Oppo A55s 5G Özellikleri

Ekran: 20:9 HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 6.5 inç LCD panel

20:9 HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 6.5 inç LCD panel İşlemci: Dimensity 700

Dimensity 700 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8MP

8MP Arka Kamera: 13MP + 2MP + 2MP

13MP + 2MP + 2MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Oppo A55s 5G Fiyatı