Oppo A5i ve A5i Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Oppo yeni akıllı telefonları A5i ve A5i Pro'yu sessizce piyasaya sürdü ancak bunlar tamamen yeni telefonlar değil. Her ikisi de Snapdragon 662'nin yeniden markalanmış hali olan Snapdragon 6s 4G Gen 1 işlemciden güç alıyor. Aynı işlemci bu iki yeni modele oldukça benzeyen Oppo A5 Pro 4G'de kullanıldı.

Oppo A5i / Oppo A5i Pro Özellikleri ve Fiyatı

Her iki telefonda 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunan LCD ekran bulunuyor. Hem ekranın hem de arka camın China Southern Glass ve Panda Glass koruma teknolojilerine sahip olduğu belirtiliyor.

Oppo her ikisini de "iki kat güçlendirilmiş" olarak listeliyor ve telefonların MIL-STD-810H testinden geçtiğini belirtiyor. A5i modeli IP54 sertifikasına sahipken, Pro modelde IP65 sertifikası bulunuyor. Her iki telefonu elleriniz ıslakken kullanabiliyorsunuz.

Oppo, A5i modelinin 5100 mAh'lık bataryasının dört yıllık kullanımdan sonra bile kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağına garanti verirken 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Pro ise 6000 mAh bataryaya sahip ve aynı şekilde 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Oppo A5i'nin arka tarafında 8 Megapiksel ön tarafında ise 5 Megapiksel kamera bulunuyor. Her iki kamera ile Full HD video kaydı yapılabiliyor. A5i Pro'da ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve derinlik algılama sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise benzer şekilde 5 Megapiksel kamera bulunuyor.

Pro modelinde 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı bulunuyor. Standart model ise 4 GB / 6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB / 128 GB eMMC 5.1 depolama opsiyonu sunuyor. İşlemcinin adından da anlaşılacağı gibi yalnızca 4G LTE desteği bulunuyor.

Standart modelde 3.5 mm kulaklık girişi yer alırken, Pro modelde bulunmuyor. Her iki telefonun yan tarafında parmak izi okuyucu yer alıyor.