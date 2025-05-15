Canlı Yayın Telefonu: Oppo Reno 14 Pro Duyuruldu!

Oppo bugün iki yeni orta seviye telefon ile karşımıza çıktı. Oppo Reno 14 Pro ve Reno 14 olarak adlandırılan modeller büyük bataryaları ve 4K çözünürlükte 60 FPS video kayıt yetenekleri ile ön plana çıkıyor.

Oppo Reno 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Adından da anlaşıldığı üzere Reno 14 Pro daha gelişmiş olan model ancak standart model ile yani Reno 14 ile aralarına çok büyük farklar yok. Telefona güç veren MediaTek Dimensity 8450 işlemci o kadar yeni ki, CPU ve GPU ayrıntılarını henüz bilmiyoruz.

Reno 14 Pro üçü arkada olmak üzere toplam dört adet 50 Megapiksel kameraya sahip. Ana kamera f/1.8 diyaframa ve OIS'e sahipken, ultra geniş kamera 116 derece görüş açısına sahip. 85 mm'lik periskop kamera ise OIS ve 3.5x optik zoom sunuyor.

50 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ise 90 derece görüş açısına ve f/2.0 diyaframa sahip. Hem ön hem de arka kameralar 4K 60 FPS video kayıt imkanı sunuyor. Ana kameralar bunu süper stabilizasyon etkin haldeyken yapabilirken, stabilizasyon isteyenler ön kamera da Full HD 30 FPS kayıt yapmak zorunda.

Oppo, Reno 14 Pro'yu canlı yayın için üretilmiş bir telefon olarak tanıtıyor. Hatta kesintisiz yayın yapabilmek için aktif bir soğutucu ve 20000 mAh powerbank tasarlandı. Yerleşik üç mikrofon sayesinde gürültüleri yüzde 90'a kadar azaltabilen telefonda, otomatik renk düzeltmesi için bir renk sıcaklığı sensörü de bulunuyor.

Telefonun 6200 mAh bataryası sayesinde 5 saatek kadar canlı yayın yapılabildiği ve 8 saate kadar oyun oynanabildiği belirtiliyor. Telefonda canlı yayınların önceki 30 saniyesini yakalayan bir canlı kayıt özelliği vardır.

Oppo Reno 14 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 485 dolar fiyat etiketine sahip. 16 GB RAM ve 1 TB depolama için 625 dolar ödemeniz gerekiyor.