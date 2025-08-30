Yüksek Batarya, Yüksek Şarj Hızı: Bütçe Dostu Android Telefon Tanıtıldı!

En büyük Android telefon üreticilerinden Oppo, ana vatanı Çin'de yeni orta segment modelini tüketicilerin karşısına çıkardı. Oppo A6 Max adlı bu model, 7,7 mm inceliğinde olmasına rağmen sahip olduğu devasa batarya kapasitesi ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Oppo A6 Max teknik özellikleri ve fiyatı...

Oppo A6 Max Teknik Özellikleri

Akıllı telefonun ön tarafında 6,8 inç OLED ekran yer alıyor. 2800 × 1280 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 1.600 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ekran, markanın kendi geliştirdiği Crystal Shield Glass ile korunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Öte yandan kamera tarafında ise ön kısımda 32 MP özçekim kamerası, arka taraftaysa 50 MP ana + 2 MP monokrom yardımcı kameralar bulunuyor. Son olarak 7000 mAh'lik bataryadan güç çektiğini de söyleyelim. 80W hızlı şarj ile 24 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.

Oppo A6 Max teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.8 inç OLED, 2800 × 1280 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.600 nit parlaklık, Crystal Shield Glass koruma

6.8 inç OLED, 2800 × 1280 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.600 nit parlaklık, Crystal Shield Glass koruma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Oppo A6 Max Fiyatı

Oppo A6 Max fiyatı ise 1.599 Çin yuanı olarak açıklandı. Bu, 220 dolara tekabül ediyor. Bütçe dostu akıllı telefonlar kataloğuna dahil olan modelin küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz.