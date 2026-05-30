Çok Hafif Bilgisayar Tanıtıldı! Intel İşlemci, 12 GB RAM ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Lecoo Air 14'ü tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu: Çok hafif ve ince bir bilgisayar olan Lecoo Air 14'te Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca uzun pil ömrüne sahip.

Lenovo Lecoo Air 14'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Ekran Parlaklığı: 300 nit

Renk Gamı: %100 sRGB

İşlemci: Intel Core 5 315

Ekran Kartı: Entegre Intel Xe3 GPU

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB SSD

Batarya: 50Wh (16,8 saate kadar kullanım)

Hızlı Şarj: 65W

Portlar: 3 x USB-C ve 1 x 3,5 mm kulaklık girişi

Ağırlık: 990 gram

Kalınlık: 12,95 mm

İşletim Sistemi: Windows 11

Lenovo Lecoo Air 14'ün Ekran Özellikleri Neler?

Lecoo Air 14'ün ekranı 14 inç büyüklüğüne sahip. Laptop, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

300 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Lenovo'nun yeni bilgisayarı yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin daha canlı ve doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de grafik tasarım gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Lenovo Lecoo Air 14'ün İşlemcisi Nasıl?

Lenovo tarafından tanıtılan yeni dizüstü dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core 5 315 işlemcisinden alıyor. İşlemcide iki adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda altı adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 4.4 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.3 GHz hıza ulaşabiliyor.

Düşük güç tüketimine sahip olan işlemcide ofis uygulamalarını kullanmak, video izlemek ve temel fotoğraf düzenleme gibi aktiviteler sorunsuz şekilde yapılabiliyor. Intel Core 5 315'te 2.6 GHz hıza ulaşabilen entegre Intel Xe3 GPU mevcut. Bu ekran kartı, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları oynatabiliyor.

Lenovo Lecoo Air 14'te Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

Yalnızca 990 gram ağırlığında ve 12,95 mm kalınlığında olan bilgisayarda 12 GB LPDDR5 RAM bulunuyor. LPDDR5 teknolojisi, LPDDR4'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Depolama tarafında ise 512 GB SSD yer alıyor.

Lenovo Lecoo Air 14 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo Air 14'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Lecoo Air 14'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Lecoo Air 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo Air 14 için 4 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 30 bin 551 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo Air 14'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Yalnızca 990 gram ağırlığında olan bu bilgisayarın gün içinde kolayca taşınabileceğini söyleyebilirim. Bilgisayarın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu sayede bilgisayarı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada Lecoo Air 14'ün oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirtelim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır.