MSI, Dünyanın İlk Üç Modlu QD-OLED Oyun Monitörünü Tanıttı! 32 İnç Ekranı Var

Oyun monitörleri teknolojilerinde her geçen gün gelişmeler hızla devam ediyor. MSI'da monitör dünyasında bir ilke imza attı. Şirket, dünyanın ilk üç modlu oyun monitörü olan MPG OLED 322URDX36 modelini tanıttı. MSI, bu monitörüyle birlikte kullanıcılara tam üç farklı çözünürlükte üç farklı yenileme hızı sunuyor. İşte, detaylar!

MSI MPG OLED 322URDX36 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 32 inç

: 32 inç Ekran Teknolojisi : QD-OLED

: QD-OLED Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Yenileme Hızı : 4K'da 360 Hz, 2K'da 520 Hz ve 1080p'de 680 Hz

: 4K'da 360 Hz, 2K'da 520 Hz ve 1080p'de 680 Hz Ekran Parlaklılığı : 1500 nit

: 1500 nit Sertifikalar: VESA DisplayHDR True Black 600, VESA ClearMR 18000

MSI MPG OLED 322URDX36'de Kullanılan Üç Mod Teknolojisi Nedir?

Üç mod teknolojisi en basit haliyle, monitörün üç farklı çözünürlükte üç farklı yenileme hızına sahip olmasıdır. Peki bu pratikte ne işimize yarıyor? Halihazırda birçok farklı oyun tipini oynayan oyuncular bulunuyor. Oyunlarında kategorilerine göre, donanımsal olarak bazı yeterlilikleri oluyor. Örneğin; en iyi hikayeli oyunları oynamayı sevenler yüksek bir görüntü kalitesi ve çözünürlük ararlar. FPS oyunlar oynayanlar ise çözünürlükten ziyade yüksek ekran yenileme hızı ararlar. İşte, MSI MPG OLED 322URDX36 üç farklı mod seçeneğiyle bu iki kitleyi tek bir ekranda birleştiriyor.

Cihaz, maksimum çözünürlüğü olan 4K'da 360 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da Kingdom Come: Deliverance 2, Red Dead Redempiton 2 veya Clair Obscur: Expedition 33 vb. oyunları en son görüntü kalitesinde oynamanız demek. Ancak bunun için iyi bir ekran kartına sahip olmanız gerektiğini de hatırlatalım. Monitör, 2K'da 520 Hz ve 1080p'de ise 680 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek yenileme hızlarıyla CS2, PUBG, Fortnite, Valorant ve aklınıza gelebilecek her türlü FPS oyunu hiçbir donma veya kasma yaşamadan keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz.

MSI MPG OLED 322URDX36'nın Ekran Teknolojisi Nasıl?

MPG OLED 322URDX36, 32 inçlik bir ekranla geliyor. Monitörde, Penta Tandem adı verilen en yeni 5. nesil QD-OLED panel kullanılıyor. Bu paneller, kullanıcılara yüksek kalitede bir görüntü kalitesi vaat ediyor.

Yeni nesil paneller kullanılan RGB Stripe, yani şerit alt piksel dizilimi MPG OLED 322URDX36'da tamamen güncellenmiş. Bu değişiklik sayesinde, OLED monitörlerde sıkça yaşanan can sıkıcı renk saçılması sorunu en aza indiriliyor. İnternette gezinirken veya yazı okurken harflerin etrafındaki o bulanıklık ortadan kalkıyor.

MSI, OLED panellerde sıkça yaşanan ekran yanması problemini de el atmış. Şirket, monitörün kullanım ömrünü artırmak için özel grafen tabanlı bir pasif soğutma bloğu kullanmış. Böylece, ekran yanma riski minumuma indiriliyor.

Cihazın fiziksel korumasında ise DarkArmor Film adı verilen yeni nesil bir koruyucu kaplama kullanılmış. Bu panel sayesinde, ekran çizilmelere karşı direnci 2.5 kart artırılmış. Şirket, bu kaplama ile ekranda siyah renklerin kayıpsız bir şekilde görünebildiğini de iddia ediyor. Ancak burada bir parantez açalım. OLED paneller canlı ve parlak bir görüntü vermesiyle bilinir. Panelin üzerine mat bir kaplama çekmek, monitörün OLED panellerindeki görüntü kalitesini düşürebileceğini tahmin ediyorum.

Şimdilik MPG OLED 322URDX36'nın teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bunlar. Cihaz hakkındaki diğer detaylar belli olmaya başlayınca siz okuyucularımızla paylaşacağız.

MSI MPG OLED 322URDX36 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

MSI MPG OLED 322URDX36'nın ne zaman satışa çıkacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihaz, 02-05 Hazirdan tarihlerinde Computex adlı teknoloji ve bilişim fuarında tanıtılacak. Burada, monitör hakkındaki fiyat, bulunabilirlik ve satış tarihi bilgilerinin paylaşılacağını düşünüyoruz.

MSI MPG OLED 322URDX36 Türkiye'ye Gelir mi?

MSI markalı monitörler ülkemizde kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen cihazlardan. Bu sebeple MSI MPG OLED 322URDX36'nın da Türkiye'de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Çift modlu monitörleri ve yüksek ekran yenileme hızlarını sıkça görmeye alışmışken, MSI'ın üç modlu monitörünü tanıtması beni gerçekten şaşırttı. Çift modlu monitörlerde genelde kullanıcılar ya yüksek çözünürlükte düşük ekran yenileme hızına ya da düşük çözünürlükte yüksek yenileme hızı elde edebiliyorlardı. MSI, bu monitörde 2K'da 520 Hz ekran yenileme seçeneği ekleyerek hem hikayeli hem de fps oyunları sevenleri aynı monitörde buluşturmayı başarmış.