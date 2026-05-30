Turuncu Renk Olacak mı? iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Apple bu yılın sonlarında merakla beklenen iPhone 18 Pro'yu tanıtacak. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar özellikle renk seçeneklerinde bazı değişikliklerin olacağı yönünde. Son gelişmeler yaklaşan cihazın renk seçeneklerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan iPhone 18 Pro'nun maketlerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonda bir önceki nesildeki turuncu renk bulunmayacak. Bunun yerine Cherry adlı bir koyu kırmızı rengin geleceğini görüyoruz. Öte yandan modelde açık mavi, koyu griye yakın siyah ve gümüş renk seçenekleri de karşımıza çıkacak. Cihazın tasarımında ise devasa değişiklikler olmayacak. Akıllı telefon selefindeki gibi görünümü devam ettirecek.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 4,100 - 4,250 mAh arası

4,100 - 4,250 mAh arası Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro, 6,3 inçlik 120Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkacak. Kullanıcılar akıllı telefonun yüksek yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bununla birlikte OLED teknolojisi ise LCD'ye kıyasla siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek.

iPhone 18 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazın işlemcisi 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Apple A20 Pro olacak. Hatırlanacağı üzere iPhone 17 Pro'da 3 nm mimarili Apple A19 Pro kullanılmıştı. Bu da yeni yonganın selefine kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olacağı anlamına geliyor. Oyun performansında ise Apple A19 Pro Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni işlemci selefinden daha güçlü olacağından oyunlarda daha iyi bir performans göstermesi ihtimaller dahilinde.

iPhone 18 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonda 200 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel veya 48 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel kamera sensörleri olacak. Karşılaştırma yaparsak bir önceki nesilde üç adet 48 megapiksel kameralara yer verilmişti. Yani yeni cihaz ya selefiyle aynı kamera özelliklerine sahip olacak ya da ana kamerasının çözünürlüğü 200 megapiksele çıkacak.

iPhone 18 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Modelin pil kapasitesinin 4.100 - 4.250 mAh aralığında olması bekleniyor. Şarj hızları ise çok yüksek ihtimalle 45W seviyesinde olacak. Yani batarya kapasitesinde herhangi bir artış olmayacak. Fakat şarj hızlarında ufak artışlar yaşanacak.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone'larını eylül aylarında kullanıcıların beğenisine sundu. Bu yıl ise işler büyük oranda değişecek. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e 2027'nin başlarında tanıtılacak. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra ise bu yılın eylül ayında piyasaya sürülecek.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının selefiyle aynı olması bekleniyor. Bu kapsamda iPhone 17 Pro'nun an itibariyle markanın web sitesinde 119.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Ancak diğer depolama opsiyonları için aynı durum geçerli olmayacak. Çok yüksek ihtimalle yeni modelin 512 GB ve 1 TB versiyonları bir önceki nesilden daha pahalı olacak.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro'nun sızdırılan renk seçenekleri beni memnun etti diyebilirim. Şahsen turuncu renk çok fazla hoşuma gitmemişti. Ancak iPhone 18 Pro'da olacağı iddia edilen koyu kırmızı daha çok ilgimi çekti. Bunun dışında açık mavi renk opsiyonu da gerçekten hoş duruyor.