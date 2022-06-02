Oppo'nun Yeni Uygun Fiyatlı Telefonu Oppo A77 5G Tanıtıldı

Oppo, bugün uygun fiyatlı orta segment telefonu Oppo A77 5G'yi tanıttı. Telefon yüksek bir yenileme hızı sunan, su damlası çentik ekrana sahip. Arka tarafta 48MP çift kamerasıyla öne çıkan cihaz, Dimensity 8 serisi 5G işlemcisinden ve 5.000 mAh'lik pilinden güç alıyor.

Oppo A77 5G, 163.8 x 75.1 x 7.99mm ölçülerinde ve yaklaşık 190 gram ağırlığında. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğe, 20:9 en boy oranına, 90Hz yenileme hızına, %100 DCI-P3 renk gamına ve 269ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,5 inç IPS LCD panelle karşımıza çıkıyor.

Selfie'ler ve görüntülü aramalar için Oppo A77 5G, 8MP'lik bir selfie kamerasına sahip. Arka kameraya geldiğimizde ise 48MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve çift LED flaş bulunuyor. Ön ve arka kameralar, 30 fps'de 1080p video kaydını destekliyor. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile kutudan çıkan telefon aynı zamanda güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne de sahip.

Dimensity 810 işlemciden ana gücünü alan Oppo A77 5G, 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı ile gücüne güç katıyor. 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pille uzun kullanım ömrü sağlayan cihaz, çift SIM yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi özelliklere de sahip.

Oppo A77 5G Özellikleri

Ekran: 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı ve 269ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,5 inç IPS LCD

720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı ve 269ppi piksel yoğunluğuna sahip 6,5 inç IPS LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Pil: 5.000 mAh, 33W

5.000 mAh, 33W İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

Oppo A77 5G Fiyatı

Oppo A77 5G, şu anda yerel pazarda 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Telefonun önümüzdeki süreçte globalde ve ülkemizde pazara girmesi bekleniyor.