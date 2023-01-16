OPPO A78 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtımla birlikte Oppo A78 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu. Oppo tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon, şık görünümü ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

OPPO A78 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,56 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Dimensity 700

RAM: 8 GB LPDDR4x (8 GB'a kadar sanal RAM)

Depolama: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W SuperVOOC

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Yazılım: ColorOS 13 tabanlı Android 13

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 233 dolar

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A78 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın IPS LCD ekranı yüzde 96 NTSC renk gamını, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 600 nite kadar parlaklığı destekliyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alan cihazda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 8 GB'a kadar sanal RAM desteğine sahip olan telefonda ColorOS 13 tabanlı Android 13 yer alıyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 33W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.