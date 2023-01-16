OnePlus 11 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

OnePlus 11, Geekbench puanları ile adından söz ettirmeyi başardı. Peki, geçtiğimiz haftalarda tanıtımı gerçekleştirilen yeni akıllı telefon modeli, Geekbench isimli testte nasıl bir performans sergiledi? Konuya dair detaylar haberimizde.

OnePlus 11'in Geekbench Puanları Belli Oldu

4 Ocak tarihinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan OnePlus 11, 9 Ocak tarihinde Çin'de satışa sunulmuştu. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleşecek olan Cloud 11 lansman etkinliği kapsamında telefonun uluslararası lansmanı yapılacak.

Güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımıyla ilgi odağı hâline gelmeyi başaran telefon, diğer ülkelerde piyasaya sürülmesine az bir süre kala önemli bir gelişme ile gündeme geldi. OnePlus CPH2451 model numarasına sahip olan cihaz, Geekbench testine tabi tutuldu.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan OnePlus 11 isimli akıllı telefon modeli tekli çekirdek testinde 1468 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4965 puan almayı başardı. Android 13 tabanlı OxygenOS 13 yazılımı ile beraber gelecek olan telefonun Çin'deki versiyonunda ColorOS 13 bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya sürülen ve şubat ayı içerisinde diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan OnePlus 11 isimli akıllı telefon modelinin Geekbench testinde elde ettiği puan hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.