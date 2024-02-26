Oppo, Yapay Zeka Destekli Gözlüğünü Tanıttı: Air Glass 3 Fark Yaratacak!

Oppo, yapay zeka asistanlı, sesli arama yapabilen ve daha birçok özelliğe sahip olan akıllı gözlüğü Air Glass 3'ü tanıttı.

Bu gözlük her ne kadar herhangi normal bir gözlük gibi gözükse de aslında içerisinde birçok akıllı özellik barındırıyor. Gözlük camları kullanıcıya renkli görüntüler gösterme yeteneğine sahip.

Oppo, kullanıcılarının rahatlık ve konforunu göz ardı etmeyerek, gözlüğü olabildiğince hafif tasarlıyor. Ağırlığı yaklaşık 50 gr olarak belirtiliyor.

Oppo Air Glass 3 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Oppo, ince çerçeve ve optik şeffaf ekranları tasarlamak adına birçok teknolojik gelişme gerçekleştirdi. Görüntülemeye yönelik reçine dalga kılavuzları 0,88 mm kalınlığında ve gözlük camı başına 1000 nit'e kadar parlaklık sağlayan MicroLED görüntü verilerini içeriyor.

Oppo Air Glass 3, uygulama etkileşimi için içerisinde hoparlör de barındırıyor. Bu hoperlörler, kullanıcı gizliliğini korumak üzere ters ses alanı teknolojisine sahip. Bu sayede çevredeki insanlar hoperlörden çıkan sesleri duyamayacak, sesler yalnızca kullanıcı tarafından duyulabilecek.

Oppo Air Glass 3, ColorOS 13 işletim sistemiyle gelecek ve güncel Oppo telefonlardan biriyle eşleştirilerek kolayca kullanılabilecek.

Kullanıcılar gözlüğün özelliklerini çerçevedeki dokunmatik yüzey sayesinde deneyimleyebilecek. Bunun dışında Oppo Air Glass 3, sesli arama, müzik çalma ve renkli görüntü tarama özelliklerine sahip. Fakat gelecek sürümlerle navigasyon, zamanlayıcı ve sağlık gibi bilgilerin eklenmesi bekleniyor.

Oppo Air Glass 3'ün çıkış tarihi henüz duyurulmuş değil. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında da bir bilgi henüz yok.